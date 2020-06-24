الرئيس عباس: "ضم أي شبر واحد من الأرض الفلسطينية مرفوض وباطل"

وأكد عباس في كلمة له أمام اجتماع للبرلمان العربي عبر الانترنت, أن ضم أي شبر واحد من الأرض الفلسطينية مرفوض وباطل, مجددا رفضه لخطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" وجميع المخططات الأمريكية- الإسرائيلية وما ينتج عنها.
وأشار عباس بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا), إلى قرار القيادة الفلسطينية في 19 مايو الماضي بالتحلل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع كل من سلطات الاحتلال الاسرائيلي والإدارة الأمريكية.
وذكر أن القرار المذكور تم بسبب عدم التزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بأي بند من الاتفاقيات الثنائية بل تدميرها ومواصلة انتهاكات القانون الدولي وعملية السلام المبنية على حل الدولتين بدعم صريح وعلني من واشنطن.
وأضاف أن دولة فلسطين قائمة ولها مؤسساتها على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعترف بها 140 دولة حول العالم وهي عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وشدد عباس على أن كون فلسطين تحت الاحتلال لا يعطي الحق لسلطات الاحتلال الاسرائيلي لاستباحة أرضنا وشعبنا ومقدساتنا مؤكدا ضرورة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
وحث الرئيس الفلسطيني البرلمان العربي على حشد المزيد من الاتصالات والطاقات لإيصال الرسالة للإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال بالرفض القاطع لمخطط الضم.
كما دعا إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف مخطط الضم والاعتراف بدولة فلسطين وتوضيح تداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
وذكر عباس أنه تلقى تأكيدات من الدول العربية كافة على الالتزام بمبادرة السلام العربية.