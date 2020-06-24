الرئيس عباس: "ضم أي شبر واحد من الأرض الفلسطينية مرفوض وباطل"

البروفيسور بلحيمر: التغطية الإعلامية لجنازة الأستاذ العيفة أويحيى لا تشرف مهنة الصحافة -

قضية علي حداد: استئناف وقائع اليوم الثالث من المحاكمة بالاستماع لعدد من المتهمين والشهود -

جثمان المجاهد العقيد المتقاعد حسين سنوسي يوارى التراب بمقبرة العالية -

عطار يستلم مهامه كوزير للطاقة -

كوفيد-19/الجلفة: التزام جزئي بالتدابير الإحترازية في ظل زيادة عدد الحالات -

الديوان الوطني للتطهير يطلق حملة تحسيسية حول الأمراض المتنقلة عن طريق المياه -

صيد بحري: تغيير شامل لهيكلة وتسيير القطاع لتلبية الطلب وتشجيع الاستثمار -

الصحراء الغربية: الهلال الأحمر الصحراوي يناشد الدول المانحة الاسراع في الاستجابة للاجئين -

مركب الحديد والصلب بوهران: استلام وحدة تخصيب معدن الحديد مع نهاية العام الجاري -

وهران تتبنى سياسة ترشيد المياه من جديد -

حجز 40 كيلوغراما من الكيف المعالج بجنوب البلاد -

جراد: شهادة التعليم المتوسط تعد إختيارية للتلاميذ المتمدرسين للانتقال إلى المستوى الأعلى -

قضايا الفساد: بن يونس و طلعي و زعلان يفندون منحهم امتيازات لعلي حداد -

قضية سوفاك :إدانة بوشوارب ب20 سنة سجنا أويحيى ب12 و عولمي مراد ب10 سنوات -

منشآت رياضية: الجزائر و الصين تتفقان على تعزيز التنسيق المشترك لتسليم المشاريع في الآجال المحددة -

التعاون الجزائري-الصيني أصبح نموذجا دوليا في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد -

الصحراء الغربية: عدم تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة منذ أزيد من سنة أمر غير مقبول -

وزارة الداخلية توجه اعذارا إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية -

صناعة الأدوية حققت قفزة نوعية في الآونة الأخيرة بالجزائر -