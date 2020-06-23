Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تسوية الأزمة الليبية: المقاربة الجزائرية المبنية على الحوار "تتوفر على كل مقومات النجاح

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 15:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات
تسوية الأزمة الليبية: المقاربة الجزائرية المبنية على الحوار &quot;تتوفر على كل مقومات النجاح

الجزائر - أكد مفوض الأمن والسلم  بالاتحاد الأفريقي , إسماعيل شرقي, يوم الثلاثاء, أن مقاربة الجزائر لتسوية الأزمة في ليبيا و المبنية على الحوار "تتوفر على كل مقومات النجاح", مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي "يدعم و يشجع أية مبادرة من شأنها إيجاد حل نهائي للازمة قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية".

وأوضح السيد شرقي في تصريح خاص لوأج أنه "انطلاقا من منهج الاتحاد الأفريقي في إدارة الوساطات القائم على مبدأ الاختصاص الفرعي المبني على دعم دول الجوار في قيادة الوساطة بحكم قربها ومعرفتها بالفاعلين المحليين, فإن المنظمة القارية تشجع وتدعم أية مبادرة للتسوية من شأنها إيجاد حل سريع و نهائي للازمة الليبية قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية".

 

وفي هذا السياق, يرى مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي في المبادرة الجزائرية للتسوية في ليبيا - بحكم عضويتها في اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا و في مجموعة الاتصال المنبثقة عنه- أنها "تتوفر على كل مقومات النجاح".

 

اقرأ أيضا:       الجزائر تأخذ علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية

 

وأوضح في هذا الشأن قائلا أن نجاح المقاربة الجزائرية يعود إلى أنها "تتبنى الحل السياسي للازمة الليبية الذي يضمن احترام إرادة الشعب الليبي ووحدته الترابية وسيادته الوطنية أي من خلال حوار ليبي-ليبي يقوده الليبيون أنفسهم".

فضلا عن ذلك - يضيف السيد شرقي - فإن موقف الجزائر "المتوازن" تجاه كل الاطراف الليبية منذ بداية الأزمة جعلها "تحظى بثقة الجميع" وخير دليل على ذلك -كما قال- الزيارة التي قام بها إلى الجزائر في الايام القليلة الماضية كل من رئيس مجلس النواب الليبي, عقيلة صالح, تلتها زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية, فائز السراج, هذا بالإضافة إلى ثقة أعيان وشيوخ القبائل.

كما تتميز المقاربة الجزائرية بتفضيل الوساطة التشاركية والتكاملية , وهو ما لمسه المفوض الافريقي, من خلال تصريحات رئيس الجمهورية , السيد عبد المجيد تبون , الذي أكد أن الوساطة الجزائرية ستكون بتعاون مع دول الجوار ودون إقصاء أي طرف وبدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وعلى أساس ما تقدم, أعرب مفوض السلم عن "تفاؤله بهذه الجهود وبكل والمبادرات الأخرى التي تصب في هذا المسار" . وأكد أن "التصعيد العسكري واستمرار الاقتتال والتدخلات الأجنبية وإرسال المرتزقة  والأسلحة إلى ليبيا بات يشكل قلقا كبيرا" لدى الاتحاد الأفريقي .

غير أنه استطرد قائلا أنه "لازال هناك أمل بعد أن تأكد لدى العامة استحالة الحل العسكري للازمة بأن يلتقي الفرقاء الليبيون حول طاولة المفاوضات لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب الليبي الذي طال أمده".

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 15:44
كلـمات مفتـاحيــة :
تسوية الأزمة الليبية: المقاربة الجزائرية المبنية على الحوار "تتوفر على كل مقومات النجاح
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 15:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.23

هزة أرضية بقوة 3 درجات بولاية بومرداس

20.06.23

مجازر 8 ماي: نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالإجماع على مشروع قانون اعتماد 8 ماي 1945…

20.06.23

مشروع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال (تيبازة): "سيتم عرض المشروع على الحكومة لدراسته"

20.06.23

النعامة: نحو إنجاز 27 ملعبا جواريا معشوشبا اصطناعيا

20.06.23

تسوية الأزمة الليبية: المقاربة الجزائرية المبنية على الحوار "تتوفر على كل مقومات النجاح

20.06.23

اتصالات الجزائر: برمجة 15 محطة لربط مناطق الظل بخدمتي الهاتف الثابت والإنترنت بوهران

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.22

استئناف عملية استقبال طلبات التأشيرة الى ايطاليا بالنسبة للاقامات طويلة الأمد يوم الأحد

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.22

المجلس الشعبي الوطني: اللجنة المختصة تدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ…

20.06.22

مسودة مشروع تعديل الدستور: الهلال الأحمر الجزائري يرفع مقترحاته إلى رئاسة الجمهورية

20.06.22

رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتطرق للتعاون الاقتصادي والاجتماعي مع سفير كوريا…