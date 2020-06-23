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السعودية: إقامة حج هذا العام "بأعداد محدودة جدًا" لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 14:28     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات
السعودية: إقامة حج هذا العام &quot;بأعداد محدودة جدًا&quot; لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة

الرياض - قررت وزارة الحج و العمرة بالمملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وقالت الوزارة, في بيان لها يوم الإثنين, أنه تم أخذ هذا القرار "نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم, بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة, وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم".

أضاف البيان "انطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى لله عليه وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة, حرصت المملكة منذ بدء ظهور الإصابات بفيروس كورونا, وانتقال العدوى إلى بعض الدول, على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن, بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة, حيث لاقى هذا القرار مباركةً إسلاميةً ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميًا, ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس".

‏‎وتابع بيان الوزارة "في ظل استمرار هذه الجائحة, وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية, والتنقلات بين دول العالم, وازدياد معدلات الإصا بات عالميًا, فقد تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة, وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة, وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية".

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السعودية: إقامة حج هذا العام "بأعداد محدودة جدًا" لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 14:28     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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