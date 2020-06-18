انتخاب ليبيا عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

نيويورك (الأمم المتحدة) - أعلنت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة , يوم الخميس, انتخاب بلادها عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة, للفترة من 2021 إلى 2023.

وأوضح بيان لبعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة - نشر عبر موقع التواصل تويتر - أن ليبيا حصلت على 182 صوتا من أصل 192, لتبدأ عضويتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي مطلع العام المقبل.

وجاء في البيان أنه "تم صباح أمس الأربعاء بمقر الأمم المتحدة بنيويورك انتخاب ليبيا عضوا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2021-2023". ورحب مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة, طاهر السني - عبر تويتر - بانتخاب بلاده لعضوية المجلس الأممي "رغم الأحداث التي تمر بها".

ووفق بيانات أممية رسمية، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة , معني بتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما أن المجلس الأممي الذي أنشئ عام 1946 مسؤول عن متابعة مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة.

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