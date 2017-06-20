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يونيسيف: الأطفال الأفارقة تحت حصار مرض "كوفيد-19"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 08:58     الفئـة : دولــي     قراءة : 18 مرات

كيب تاون- ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يوم الثلاثاء, بمناسبة يوم الطفل الإفريقي أن الأطفال في إفريقيا ما زالوا في مواجهة تهديد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت المنظمة في بيان, أن التأثيرات المباشرة والثانوية لتهديد الفيروس ستدمر المكاسب التي تحققت للأطفال الأكثر فقرا في  القارة.

ولفتت المنظمة إلى أنه "في حين استطاع الأطفال الأكثر ثراء مواصلة التعلم الإلكتروني, تتمكن بالكاد عائلة واحدة من بين كل خمسة عائلات في شرقي وجنوبي إفريقيا الحصول على خدمة الإنترنت".

وأوضحت أن 84 بالمئة من الكثافة السكانية الريفية, حيث يقيم معظم المتعلمين الأفارقة, ليس لديهم كهرباء ما يعني أن التعليم الإلكتروني ليس خيارا.

وذكرت المنظمة أن ما يقرب من 16 مليون طفل في إفريقيا أصبحوا لا يحصلون على الوجبات الرئيسية يوميا في المدارس في حين تزايد العنف, كما سيقع عدد أكبر من الأطفال تحت وطأة الفقر.

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يونيسيف: الأطفال الأفارقة تحت حصار مرض "كوفيد-19"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 08:58     الفئـة : دولــي     قراءة : 18 مرة   شارك

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