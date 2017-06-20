يونيسيف: الأطفال الأفارقة تحت حصار مرض "كوفيد-19"

وأوضحت المنظمة في بيان, أن التأثيرات المباشرة والثانوية لتهديد الفيروس ستدمر المكاسب التي تحققت للأطفال الأكثر فقرا في القارة.
ولفتت المنظمة إلى أنه "في حين استطاع الأطفال الأكثر ثراء مواصلة التعلم الإلكتروني, تتمكن بالكاد عائلة واحدة من بين كل خمسة عائلات في شرقي وجنوبي إفريقيا الحصول على خدمة الإنترنت".
وأوضحت أن 84 بالمئة من الكثافة السكانية الريفية, حيث يقيم معظم المتعلمين الأفارقة, ليس لديهم كهرباء ما يعني أن التعليم الإلكتروني ليس خيارا.
وذكرت المنظمة أن ما يقرب من 16 مليون طفل في إفريقيا أصبحوا لا يحصلون على الوجبات الرئيسية يوميا في المدارس في حين تزايد العنف, كما سيقع عدد أكبر من الأطفال تحت وطأة الفقر.