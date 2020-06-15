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جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بعد غد الأربعاء لمناقشة العنصرية وعنف الشرطة

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 13:32     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات

جنيف - وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على طلب تقدمت به الدول الإفريقية لعقد جلسة طارئة لمناقشة العنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة بعد الاضطرابات التي شهدتها الولايات المتحدة والعالم إثر مقتل المواطن الامريكي من أصول افريقية جورج فلويد على يد عنصر في الشرطة الامريكية.

و تمت الموافقة على اقتراح رئيسة المجلس إليزابيث تيشي-فيسبيرغر بعقد جلسة النقاش بعد غد الأربعاء , مع استئناف الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة , دون أي اعتراض من أعضاء المجلس الـ47 , وتم إقراره بالإجماع, و دلك بعد  تعليقها في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

و أثار  مقتل جوروج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة الامريكية , ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عواصم عديدة في العالم , مطالبة بالعدالة  لفلويد,  وإدخال إصلاحات عميقة على طريقة اشتغال جهاز الشرطة.

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جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بعد غد الأربعاء لمناقشة العنصرية وعنف الشرطة
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 13:32     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بعد غد الأربعاء لمناقشة العنصرية وعنف الشرطة

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