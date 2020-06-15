جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بعد غد الأربعاء لمناقشة العنصرية وعنف الشرطة

و تمت الموافقة على اقتراح رئيسة المجلس إليزابيث تيشي-فيسبيرغر بعقد جلسة النقاش بعد غد الأربعاء , مع استئناف الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة , دون أي اعتراض من أعضاء المجلس الـ47 , وتم إقراره بالإجماع, و دلك بعد تعليقها في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.
و أثار مقتل جوروج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة الامريكية , ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عواصم عديدة في العالم , مطالبة بالعدالة لفلويد, وإدخال إصلاحات عميقة على طريقة اشتغال جهاز الشرطة.