المقاومة الصحراوية مستمرة ولا تنازل عن حق الشعب الصحراوي في الاستقلال

الشهيد الحافظ - أكد مسؤول أمانة التنظيم السياسي, عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, خطري أدوه, أن المقاومة الصحراوية مستمرة وأنه لا تنازل عن حق الشعب الصحراوي في الاستقلال التام على كامل تراب الجمهورية الصحراوية.

و تطرق خطري أدوه في لقاء مع وسائل الإعلام الوطنية يوم الأحد بمقر الأرشيف الإعلامي الصحراوي, إلى الأحداث المقبلة التي ستخلد على غرار الذكرى الخمسين لانتفاضة الزملة التاريخية و برنامج الصيف للشباب والطلبة, مشددا أن مقاومة الشعب الصحراوي مستمرة ولا تنازل عن حق الشعب الصحراوي في الاستقلال على كامل ترابه الوطني.

وقال المسؤول الصحراوي أن انتفاضة الزملة التاريخية التي قادتها المنظمة الطليعية في 17 يونيو 1970 "كانت لها أهمية خاصة في التاريخ الوطني التحرري ضد الاستعمار", مشيرا إلى أنها جاءت "لتنظيم المقاومة الصحراوية انطلاقا من الاعتبارات التالية: رغبة الشعب الصحراوي في رفض الهيمنة الاستعمارية, اعتبار القضية قضية تصفية استعمار, المطالبة بالاستقلال , فكانت الاستجابة سريعة من قبل الناس".

وجدد خطري أدوه مطالبة الطرف الصحراوي اسبانيا بتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي, وإعطاء معلومات عن مصير الفقيد سيدي إبراهيم بصيري, مشيرا إلى أنها ارتكبت خطأ في حق الشعب الصحراوي.

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وتخليدا للحدث, أوضح مسؤول أمانة التنظيم السياسي أن الاحتفال بهذه الذكرى هذا العام يأتي في ظل ظروف استثنائية يعرفها العالم جراء انتشار جائحة كورونا, وبالتالي - يضيف خطري أدوه - سيتم تخليد انتفاضة الزملة التاريخية بولاية بوجدور و لكن باحترام تام للإجراءات الوقائية المتخذة للوقاية من كورونا,

بالإضافة إلى تخليدها على مستوى الأرض المحتلة ونواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي.

و أكد السيد أدوه أكد أن المغرب ضيع كل الفرص المتاحة له في إيجاد حل سلمي للنزاع يضمن حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.

وأضاف مسؤول أمانة التنظيم السياسي أنه "لا فائدة من المزيد من المراوغة والتعنت لإطالة أمد النزاع", مؤكدا "إجماع الشعب الصحراوي على مواصلة معركته التحريرية حتى نيل الاستقلال بقيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو".