Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الوضع المأساوي للأسرى الصحراويين في سجون الإحتلال المغربي يثار في نقاش للبرلمان البريطاني

  أدرج يـوم : السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 19:36     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
الوضع المأساوي للأسرى الصحراويين في سجون الإحتلال المغربي يثار في نقاش للبرلمان البريطاني

لندن - أثار عضو البرلمان البريطاني، بِيِن ليك، "الوضع الجد المقلق" الذي يعيشه الأسرى المدنيون الصحراويون داخل السجون المغربية في ظل الأزمة الصحية التي يمر منها العالم بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وذلك في سؤال وجهه خلال جلسة للبرلمان إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث .

واستفسر السيد، ليك الذي يرأس المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية، في معرض سؤاله إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث، جيمس كليرلي، حول المحادثات الأخيرة التي أجرتها الوزارة مع سفير الإحتلال المغربي لدى لندن حول إحتجاز الأسرى المدنيين الصحراويين داخل المغرب، لا سيما بعد تسجيل حالات الإصابة وبؤر لفيروس كورونا في سجون مختلفة.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الدولة جيمس كليرلي، في رد على السؤال أن وزارة الشؤون الخارجية قد أجرت بالفعل مباحثات مع المغرب فيما يخص مسألة حقوق الإنسان وكذلك الأوضاع داخل السجون، مثل ما هو معمول به بصورة منتظمة من قبل الحكومة البريطانية.

كما أضاف أيضا بأن "الحكومة تركز حاليا على الجهود المشتركة فيما يخص مواجهة جائحة كورونا" التي بلغ إمتدادها إلى عدد من السجون المغربية من بينها سجن ورزازات الذي صنف كبؤرة بعد ظهور أزيد من 300 حالة إصابة، وكذلك سجن لقصر لكبير، لوداية، طنجة، تطوان، سلا2 ورأس الماء بفاس.

هذا وتجدر الاشارة إلى أن مسألة حقوق الإنسان وظاهرة الإعتقال السياسي في الصحراء الغربية المحتلة أصبحت محط إهتمام دولي واسع، وهو ما يعكسه التزايد الكبير للأصوات المطالبة بحماية وتحرير الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية، وكذلك المساءلة الدائمة لمختلف الحكومات والهيئات القارية أمام مؤسساتها التشريعية بخصوص دورها وجهودها للحد من معاناة الصحراويين في الأراضي المحتلة وحمايتهم.

آخر تعديل على السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 19:54
كلـمات مفتـاحيــة :
الوضع المأساوي للأسرى الصحراويين في سجون الإحتلال المغربي يثار في نقاش للبرلمان البريطاني
  أدرج يـوم : السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 19:36     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.13

التحضير لقانون إصلاح الميزانية العمومية

20.06.13

منتدى رؤساء المؤسسات يقرر تغيير تسميته أثناء الجمعية العامة المقبلة

20.06.13

الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي صالح عيسى عقيلة

20.06.13

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة فيروس كورونا

20.06.13

كوفيد-19: صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالاستئناف التدريجي لبض الأنشطة الاقتصادية والتجارية

20.06.13

كمال صنهاجي :الوكالة الوطنية للأمن الصحي ستسمح بإصلاح المنظومة الصحية و تتمتع بالسيادة في…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.08

رفع الحجر الصحي: ناقلو المسافرين يحضرون لاستئناف النشاط

20.06.09

كورونا: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن

20.06.11

رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية

20.06.09

القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا"

20.06.10

النقاش حول مسودة تعديل الدستور "انحرف في كثير من الحالات عن الهدف المرجو"

20.06.08

رئيس الجمهورية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية