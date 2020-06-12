الصحراء الغربية: ممثل البوليساريو في منطقة سكسونيا الألمانية يطالب بالضغط على فرنسا للكف عن دعم الاحتلال المغربي

وأفادت وكالة الانباء الصحراوية أن ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بمنطقة سكسونيا - تطرق في مداخلته خلال الندوة - إلى الوضع الراهن وما يميزه من عراقيل مغربية-فرنسية للمخطط الاممي للسلام وكذلك نهب واستغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي وتواطؤ بعض الشركات الأجنبية والأوروبية, مع استمرار معاناة الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقال أنه باستطاعة ألمانيا أن تلعب دور "فعال" في الجهود لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية , الذي طال أكثر من 44 سنة, وذلك من خلال "وزنها السياسي والاقتصادي في أوروبا" و"التأثير على فرنسا في تغيير سياستها اتجاه النزاع وعدم دعم المغرب في استمرار احتلاله للصحراء الغربية".
كما أطلع ممثل البوليساريو الحاضرين في الندوة على قرار مجلس الأمن الدولي الاخير والذي "الى حد الآن لم يشمل مراقبة حقوق الانسان بالرغم من وجود تقارير من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان (منظمة العفو الدولية وهيومن رايتش وتش وفرونت لاين ومركز روبيرت كيندي وغيرها) بشهادات وتقارير صادمة حول وضعية حقوق الإنسان المزرية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وذلك ناتج عن الدعم السياسي و الاقتصادي الذي تقدمه فرنسا للمغرب وهي بمثابة وصمة عار للإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي".
نظم الندوة مركز الدولة للدراسات السياسية بمنطقة سكسونيا الالمانية عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد, بعنوان "التعاون الدولي في زمن الانعزالية والتطورات الحالية بعيدة كل البعد عن الأهداف الفعلية للأمم المتحدة: إقامة السلام، العدالة والمؤسسات المستدامة في جميع أنحاء العالم وكيف يمكن تعزيز التعاون والتماسك في أوقات الأزمات".
وحضر الندوة إلى جانب ممثل البوليساريو في المنطقة, كل من الدكتور اكريستوف فون مارشال, رئيس تحرير مجلة ديرتاكس اشبيقل ، تورستن بينر مدير المعهد العالمي للسياسة العامة في برلين والدكتورة انكريت بنديك عن مجموعة الأبحاث الأوروبية لمؤسسة العلوم السياسية.