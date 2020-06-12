Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصحراء الغربية: ممثل البوليساريو في منطقة سكسونيا الألمانية يطالب بالضغط على فرنسا للكف عن دعم الاحتلال المغربي

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 حزيران/يونيو 2020 17:45     الفئـة : دولــي     قراءة : 183 مرات

سكسونيا (ألمانيا) - أكد ممثل جبهة البوليساريو في منطقة سكسونيا الألمانية, وبايرن محمد ابا الدخيل باني, خلال ندوة حول القضية الصحراوية أنه "حان الوقت لايجاد الحلول للقضية الصحراوية من خلال استفتاء حر ونزيه وإعطاء الحرية للصحراويين في التعبير عن رغبته في تقرير المصير", مطالبا بالضغط على فرنسا للكف عن دعم المغرب في احتلاله للصحراء الغربية.

وأفادت وكالة الانباء الصحراوية أن ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بمنطقة سكسونيا - تطرق في مداخلته خلال الندوة - إلى الوضع الراهن وما يميزه من عراقيل مغربية-فرنسية للمخطط الاممي للسلام وكذلك نهب واستغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي وتواطؤ بعض الشركات الأجنبية والأوروبية, مع استمرار معاناة الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال أنه باستطاعة ألمانيا أن تلعب دور "فعال" في الجهود لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية , الذي طال أكثر من 44 سنة, وذلك من خلال "وزنها السياسي والاقتصادي في أوروبا" و"التأثير على فرنسا في تغيير سياستها اتجاه النزاع وعدم دعم المغرب في استمرار احتلاله للصحراء الغربية".

كما أطلع ممثل البوليساريو الحاضرين في الندوة على قرار مجلس الأمن الدولي الاخير والذي "الى حد الآن لم يشمل مراقبة حقوق الانسان بالرغم من وجود تقارير من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان (منظمة العفو الدولية وهيومن رايتش وتش وفرونت لاين ومركز روبيرت كيندي وغيرها) بشهادات وتقارير صادمة حول وضعية حقوق الإنسان المزرية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وذلك ناتج عن الدعم السياسي و الاقتصادي الذي تقدمه فرنسا للمغرب وهي بمثابة وصمة عار للإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي".

نظم الندوة مركز الدولة للدراسات السياسية بمنطقة سكسونيا الالمانية عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد, بعنوان "التعاون الدولي في زمن الانعزالية والتطورات الحالية بعيدة كل البعد عن الأهداف الفعلية للأمم المتحدة: إقامة السلام، العدالة والمؤسسات المستدامة في جميع أنحاء العالم وكيف يمكن تعزيز التعاون والتماسك في أوقات الأزمات".

وحضر الندوة إلى جانب ممثل البوليساريو في المنطقة, كل من الدكتور اكريستوف فون مارشال, رئيس تحرير مجلة ديرتاكس اشبيقل ، تورستن بينر مدير المعهد العالمي للسياسة العامة في برلين والدكتورة انكريت بنديك عن مجموعة الأبحاث الأوروبية لمؤسسة العلوم السياسية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الصحراء الغربية: ممثل البوليساريو في منطقة سكسونيا الألمانية يطالب بالضغط على فرنسا للكف عن دعم الاحتلال المغربي
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 حزيران/يونيو 2020 17:45     الفئـة : دولــي     قراءة : 183 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.14

المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو إلى المزيد من الاهتمام بفئة المسنين

20.06.14

ضبط أزيد من قنطارين من الكيف المعالج بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار

20.06.14

رياضة تحت مائية: الاتحادية الجزائرية تستعد لاستئناف نشاطاتها

20.06.14

الاتحاد الافريقي يعرب عن انشغاله من استمرار الأزمة في ليبيا ويجدد رفضه للتدخلات الخارجية

20.06.14

اتفاقية شراكة بين قدماء الكشافة ومركز حقن الدم بمستشفى مصطفى باشا

20.06.14

كوفيد-19/البليدة: عودة الحياة "تدريجيا" عقب استئناف أغلبية النشاطات التجارية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.08

رفع الحجر الصحي: ناقلو المسافرين يحضرون لاستئناف النشاط

20.06.09

كورونا: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن

20.06.11

رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية

20.06.13

الرئيس تبون: كل القرارات المتعلقة بالحجر الصحي " ستكون علمية "

20.06.09

القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا"

20.06.10

النقاش حول مسودة تعديل الدستور "انحرف في كثير من الحالات عن الهدف المرجو"