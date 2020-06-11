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وزراء الصحة العرب يطالبون بحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من خطر انتشار "كورونا"

  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 18:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات

 

القاهرة - دعا مجلس وزراء الصحة العرب, يوم الخميس, منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر, إلى حماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من خطر انتشار وباء "كورونا" المستجد, مطالبا بإطلاق سراحهم , ومحملا إسرائيل المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم.

وطالب مجلس وزراء الصحة العرب - في قرار أصدره في ختام أعمال دورته الافتراضية التي عقدت اليوم - المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بضرورة استمرار حق الشعب الفلسطيني بالوصول للخدمات الصحية الآمنة في كافة أراضيه, خاصة بعد تهديدات الاحتلال بضم أراض من دولة فلسطين.

وأكد استمرار الدول العربية الأعضاء في تقديم الدعم المالي والفني لوزارة الصحة الفلسطينية, لدعم صمود هذا القطاع في فلسطين.

واعتمد المجلس مشروع البيان الذي أعده قطاع الشؤون الاجتماعية ( إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية-الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) حول كيفية مواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) على المنطقة العربية في المجال الصحي, والعمل على تنفيذ ما جاء به.

وثمن مبادرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول موازنة صديقة للصحة, وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب للعمل بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط, والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية, لتطويرها في شكل استراتيجية عربية استرشادية وتعميمها على الدول العربية الأعضاء للاسترشاد بها.

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وزراء الصحة العرب يطالبون بحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من خطر انتشار "كورونا"
  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 18:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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