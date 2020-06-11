أمينتو حيدار تنتقد بشدة ما اقترفته إسبانيا ولا تزال بحق الشعب الصحراوي

مدريد - انتقدت الناشطة الحقوقية الصحراوية، أمينتو حيدار، استمرار الساسة الاسبان في التنصل من المسؤولية تجاه الشعب الصحراوي، مؤكدة أن الشعوب الإسبانية وحدها كانت وفية للتاريخ ولم تتوقف يوما عن دعم إخوانها وأخواتها من أبناء الشعب الصحراوي المقاوم ، حسبما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) يوم الخميس.

واوضحت الوكالة نقلا عن أمينتو حيدار، دعوتها في مقال نشرته أمس جريدة "لاماريا" الاسبانية ، الدولة الإسبانية إلى وفق "النزيف الحاد لكرامتها" و"انبطاحها أمام نظام الاحتلال المغربي".

وجاء المقال بمناسبة الذكرى الخمسين (50) للاختفاء القسري للفقيد محمد سيدي ابراهيم بصيري، حيث أعلنت أمينتو حيدار عبره عن توقيعها وضم صوتها لمبادرة إسبانية، أطلقتها منظمات وشخصيات إسبانية، لمطالبة الدولة الإسبانية بالكشف عن مصير الفقيد بصيري، وعن "حقيقة ما اقترفته إسبانيا الرسمية في حق الصحراويين حين قمعت انتفاضة 1970".

وجاء في المقال أن "التاريخ لن يمحو أبدا العار عن الدولة الإسبانية وخيانتها التاريخية والمشينة لشعب الصحراء الإسبانية آنذاك، وللجمهورية الصحراوية/الصحراء الغربية حاليا، مهما حاولت النخب السياسية الإسبانية تغطية شمس الحقيقة بغربال مواقفها المتخاذلة".

وعلى غرار ما حدث ضد المتظاهرين الصحراويين المسالمين في انتفاضة الزملة، استنكرت الناشطة الصحراوية تفاصيل أخرى في تاريخ اسبانيا بالصحراء الغربية ، من قبيل "اختطاف زعيم الحركة الوطنية الصحراوية آنذاك، الفقيد محمد سيدي ابراهيم بصيري، و توقيع اتفاقية ثلاثية في الخفاء لتقسيم الصحراء الغربية إلى نصفين و التخلي عن الشعب الصحراوي وحرمانه من التمتع كبقية الشعوب الأفريقية من تصفية الاستعمار ومن ممارسة حقه في تقرير المصير، وتسليم آلاف الأبرياء المسالمين للقصف بالنابالم والفوسفور الأبيض والتقتيل والتشريد من قبل حليف مدريد، النظام المغربي المحتل".

وبعد أن استنكرت مواصلة الحكومات الاسبانية المتعاقبة بيمينها ويسارها، لما اسمته "الانبطاح غير المبرر للمغرب "، أكدت الناشطة الصحراوية ان الشعوب الإسبانية كانت وفية للتاريخ، ولم تتوقف يوما عن دعم إخوانها وأخواتها من أبناء الشعب الصحراوي المقاوم، وحدها الشعوب الإسبانية تحملت بحق مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وما تزال تقاوم معه".

أمينتو حيدار ، الفائزة بجائزة نوبل البديلة، اوضحت ان الحملة الجارية تحت عنوان (حملة ماذا جرى لبصيري) في الذكرى الخمسين لاختفائه تهدف إلى التأكيد للعالم أجمع "بأننا لن ننسى مفقودينا، وأننا لن نتوقف عن تحميل الدولة الإسبانية، بمختلف أجهزتها، المسؤولية الكاملة عن جريمة اختفاء الفقيد بصيري، الذي لم يرتكب من جرم سوى أنه آمن بحق شعبه في التحرر، وسعى لتحقيق ذلك بشكل سلمي، لم يرفع سلاحا ضد أحد، ولم يقتل أحد، ولم يعتدي على أحد".

واعلنت انضمامها شخصيا لهذه المبادرة ، كمناضلة صحراوية، وكضحية اختفاء قسري عاشت القمع والتعذيب الرهيب في المعتقلات السرية المغربية وطالبت الحكومة الاسبانية "بالكشف الكامل عن حقيقة ما جرى في أحداث انتفاضة الزملة لسنة 1970، وبتحميل المسؤوليات للمسؤولين والمؤسسات الإسبانية التي ارتكبت تلك الجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد الضحايا الصحراويين الذين استشهدوا في تلك الأحداث دون أن نعرف عنهم شيئا، وأطالب أيضا بالحقيقة وجبر الضرر والعدالة لكل ضحايا الإختفاء القسري، مثل ما هو حال الفقيد بصيري."

كما تضمن مقال حيدار دعوة "الديمقراطية" الإسبانية أن "توقف نزيف كرامتها المهدورة، وتتحمل مسؤولياتها أمام القانون الدولي، وتتوقف عن الانبطاح غير المبرر لنظام الاحتلال المغربي، لأننا لن ننسى ولن نسامح ولن نتوقف عن المقاومة".