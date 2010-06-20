الأمم المتحدة : جائحة كوفيد-19 يمكن أن تدفع نحو 50 مليون شخص إضافي نحو الفقرالمدقع

وركز أنطونيو غوتيريش، في أحدث موجز سياساتي أصدره يوم الثلاثاء، بشأن تأثير جائحة كوفيد-19 على الأمن الغذائي، على ضرورة تأمين الغذاء والتغذية الكافية للجميع راهنا ومستقبلا.

وقال الأمين العام في رسالة مصورة: "ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، فمن الواضح بشكل متزايد أن هناك حالة طوارئ غذائية عالمية وشيكة يمكن أن تكون لها ثار طويلة المدى على مئات الملايين من الأطفال والبالغين"، مشيرا الى أن الملايين يعانون بالفعل من الجوع وسوء التغذية حتى قبل تفشي الجائحة. وأضاف "رغم أن هذا العالم به من الغذاء ما يكفي ويزيد لإطعام سكان المعمورة البالغ عددهم 7,8 بلايين نسمة، إلا أن أزيد من 820 مليون نسمة يتضورون اليوم جوعا، كما أن هناك نحو 144 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزُم - أي أكثر من طفل واحد من بين كل خمسة أطفال على صعيد العالم".