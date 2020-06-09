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بوروندي: وفاة الرئيس بيير نكورونزيزا بنوبة قلبية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 19:50     الفئـة : دولــي     قراءة : 182 مرات

بوجمبورا- أعلنت حكومة بوروندي يوم الثلاثاء عن وفاة رئيس الجمهورية بيير نكورونزيزا جراء نوبة قلبية عن عمر يناهز 55 سنة.

وتشرت الحكومة البوروندية بيانا على حسابها في "تويتر" قالت فيه: "تعلن حكومة جمهورية بوروندي ببالغ الحزن عن الوفاة غير المتوقعة لفخامة رئيس جمهورية بوروندي بيير نكورونزيزا, التي وقعت في مستشفى بمدينة كاروزي بعد توقف القلب في 8 يونيو 2020".

ونكورونزيزا من مواليد عام 1964, وتولي السلطة في بوروندي في عام 2005.

وكان قد أصدر نكورونزيزا  بيانا مفاجئا يوم الخميس الماضي, أعلن خلاله أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة في العام الجاري, على الرغم من  الاستفتاء الأخير الذي يسمح بوجوده في السلطات لفترات أطول.

وقال: "ستنتهي ولايتنا الرئاسية في عام 2020".

وكان نكورونزيزا زعيما لحركة المتمردين قبل توليه الرئاسة, وأعلن حزبه في وقت سابق أنه زعيمه الأعلى إلى الأبد.

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بوروندي: وفاة الرئيس بيير نكورونزيزا بنوبة قلبية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 19:50     الفئـة : دولــي     قراءة : 182 مرة   شارك

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