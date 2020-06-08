دبلوماسي صحراوي : التزامات إسبانيا في الصحراء الغربية مرهونة بإنهاء الاستعمار

مدريد - أكد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا, السيد عبد الله العرابي, الإثنين في حديثه ليومية الباييس الإسبانية, بعدم إمكانية تنصل مدريد من التزاماتها التاريخية والقانونية والاخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الصحراوي.

وقال الدبلوماسي الصحراوي, حسب الباييس, أن "مهمة جبهة البوليساريو الرئيسية تتمثل في تجسيد إستقلال الصحراء الغربية و الإعتراف بالدولة الصحراوية عبر تطبيق مواثيق الشرعية الدولية بما يمكن الشعب الصحراوي من حق تقرير مصيره الذي يظل على ذمة إسبانيا".

وأعربت البوليساريو على لسان ممثلها بإسبانيا, تضيف الباييس, أن "تمثيلية الجبهة ستعمل وفق إمكانياتها لمساندة الصحراويين المطالبين بالجنسية الإسبانية في أعقاب قرار المحكمة الاسبانية العليا المثير للجدل مطلع الشهر الجاري والذي قوبل بسيل انتقادات الخبراء والقانونيين والساسة ووسائل الإعلام واصفين إياه بالعار السياسي المناوئ للمنطق والتاريخ معا".

وخلال ترأسه لغرفة الجنايات بالمحكمة الإسبانية العليا أصدر وزير الداخلية الاسباني, السيد فيرناندو غراندي مارلاسكا, قرارا تحت اللائحة 40/2017, أكد على أن "إسبانيا بحكم القانون على الرغم من أنها ليست بحكم الواقع, لا تزال السلطة القائمة بالإدارة وستظل كذلك إلى غاية إنهاء الإستعمار بالصحراء الغربية طبقا للمادتين 73 و 74 من ميثاق الأمم المتحدة".