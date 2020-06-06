وزارة الثقافة الصحراوية تدين حملات التخريب التي تطال التراث المادي واللامادي في الأراضي الصحراوية المحتلة

رئيس الجمهورية يتراس اجتماعا للمجلس الاعلى للامن -

اتفاق أوبيب+ : الجزائر و السعودية تعربان عن تفاؤلهما بشأن استقرارسوق النفط -

عرقاب : استئناف إنتاج النفط في ليبيا لن يؤثر على اتفاق أوبك+ -

وزيرالطاقة السعودي : الجزائر لها دورمحوري في مساعي أوبك وحلفائها لتحقيق استقرارسوق النفط -

حاملو فيروس كورونا الجديد يكونوا أكثر نقلا للعدوى عند أول شعورهم بالتوعك -

اختيار فيلم أبو ليلى في المهرجان اللبناني مسكون -

الأمم المتحدة : جائحة كوفيد-19 يمكن أن تدفع نحو 50 مليون شخص إضافي نحو الفقرالمدقع -

الجزائر: انخفاض عجز ميزان المدفوعات ب 57 بالمئة خلال الثلاثي الاول من 2020 -

سفيرة ألمانيا : العلاقات بين الجزائر و ألمانيا ممتازة -

وزارة العمل تفند وجود أي مراسلة رسمية تخص عدم اقتطاع جزء من رواتب عمال القطاع الاقتصادي -

السيولة البنكية انتقلت الى أقل من 1.000 مليار دج في نهاية شهر مايو -

بحث نموذج جديد ومستدام لتسهيل عملية صب معاشات المتقاعدين وتفادي الاكتظاظ بالمكاتب البريدية -

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإنشاء خلية عملياتية لتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية -

الجزائر العاصمة: انطلاق عملية توزيع الأقنعة الواقية على المواطنين -

كورونا: 117 إصابة جديدة, 152 حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

محند أوسعيد بلعيد: ترقية مناطق الظل تحظى بمتابعة ميدانية و يومية على أعلى مستوى -

محند أوسعيد: الأزمة الليبية الجزائر ترحب بكل المبادرات الرامية إلى حقن دماء الليبيين -

محروقات: سوناطراك توقع عقد مع الشركة الايطالية مير تكنيمونت -

الري الفلاحي: التوقيع على قرار إنشاء لجنة وزارية مشتركة لتطوير الزراعات الصحراوية -