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وزيرة الدفاع الفرنسية تعلن عن القضاء على الإرهابي عبد المالك دروكدال في مالي

  أدرج يـوم : السبت, 06 حزيران/يونيو 2020 08:15     الفئـة : دولــي     قراءة : 116 مرات

باريس - أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورونس بارلي، يوم الجمعة عن القضاء بمالي على الإرهابي عبد المالك دروكدال زعيم ما يسمى ب" تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" حسبما اوردته وكالات الانباء.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، في حسابها في "تويتر" نشر في موقع الوزارة ان "قوات عسكرية فرنسية بالتنسيق مع شركائها " قضت على الارهابي "عبد المالك دروكدال وعدد من مساعديه في عملية عسكرية بشمال مالي".

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وزيرة الدفاع الفرنسية تعلن عن القضاء على الإرهابي عبد المالك دروكدال في مالي
  أدرج يـوم : السبت, 06 حزيران/يونيو 2020 08:15     الفئـة : دولــي     قراءة : 116 مرة   شارك

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