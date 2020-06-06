وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، في حسابها في "تويتر" نشر في موقع الوزارة ان "قوات عسكرية فرنسية بالتنسيق مع شركائها " قضت على الارهابي "عبد المالك دروكدال وعدد من مساعديه في عملية عسكرية بشمال مالي".
وزيرة الدفاع الفرنسية تعلن عن القضاء على الإرهابي عبد المالك دروكدال في مالي
أدرج يـوم : السبت, 06 حزيران/يونيو 2020 08:15 الفئـة : دولــي قراءة : 116 مرات
باريس - أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورونس بارلي، يوم الجمعة عن القضاء بمالي على الإرهابي عبد المالك دروكدال زعيم ما يسمى ب" تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" حسبما اوردته وكالات الانباء.