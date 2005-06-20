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الولايات المتحدة : أزيد من 10 آلاف معتقل على خلفية الاحتجاجات ضد العنصرية

  أدرج يـوم : الجمعة, 05 حزيران/يونيو 2020 10:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات
الولايات المتحدة : أزيد من 10 آلاف معتقل على خلفية الاحتجاجات ضد العنصرية

واشنطن - تجاوزت حصيلة الاعتقالات خلال الاحتجاجات المنددة بمقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد  10 الاف شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" الأمريكية، في إحصاء نشرته الخميس، بأن أعداد المعتقلين تتزايد بالمئات كل يوم، مع استمرار المظاهرات التي تشهد تواجدا مكثفا لقوات الأمن وتطبيق حظر التجول.

وأضافت أن مدينة لوس أنجلوس شهدت حوالي ربع عدد الاعتقالات، تليها مدن نيويورك ودالاس وفيلادلفيا.

وأشارت الوكالة إلى أن تهمة خرق حظر التجول وجهت إلى العديد من المعتقلين، فيما تم اعتقال المئات بتهمتي "السلب والنهب".

وأفادت بأن عدد المحبوسين ممن تم اعتقالهم غير معلوم حتى الن، مشيرة إلى كون ذلك مشكلة في ظل مكافحة العديد من السجون جائحة كورونا.

وتشهد الولايات المتحدة، منذ 26 ماي المنصرم، احتجاجات على مقتل فلويد، تحولت لاحقا إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.

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الولايات المتحدة : أزيد من 10 آلاف معتقل على خلفية الاحتجاجات ضد العنصرية
  أدرج يـوم : الجمعة, 05 حزيران/يونيو 2020 10:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

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