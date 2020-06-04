الولايات المتحدة في منعطف جديد بسبب سياسة ترامب في أعقاب فشل احتواء كورونا

الجزائر - أكد أستاذ في القانون الدولي الدبلوماسي والعلاقات الإنسانية بجامعة تيزي وزو، فيصل مقدم، ان الولايات المتحدة دخلت اليوم في منعطف جديد بسبب اتباع الرئيس الامريكي "نظرية فاشلة" في تعامله مع المظاهرات الاجتماعية السلمية التي خرجت الى الشارع للتنديد بالتمييز العنصري في البلد في أعقاب فشل ذريع لإدارة الرئيس دونالد ترامب لاحتواء جائحة كورونا.

وأوضح السيد مقدم، في تصريح لوأج، ان الولايات المتحدة استخدمت "نظرية فاشلة" في إدارة المظاهرات التي خرجت سلمية للتعبير عن رفضها لسياسة التمييز العنصري في البلد بعد مقتل مواطن من أصول افريقية على يد شرطي والتي "تأججت بسبب التصريحات الاستفزازية للرئيس دونالد ترامب هند وصفه المحتجين بمجموعة من الانفصاليين هدفهم إثارة الشغب والتشويش على النظام ليزيد الطين بلة بتهديده بعسكرة الشارع".

وهو القرار الذي قوبل -حسب المتحدث- بانتقادات واسعة داخليا ودوليا باعتبار أن إخراج الجيش يفترض أو تكون له مهمة سياسية وهي حماية الوطن من التهديدات الخارجية، كما شجبت العديد من الدول سياسية التعنيف التي انتهجها ترامب ضد الصحافة الدولية التي لم تشارك في الاحتجاجات إنما كانت مهمتها الأساسية "التغطية لا غير".

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ويرى الأستاذ الجامعي أن "نظرية الفوضى" التي كان يربو الرئيس الأمريكي توظيفها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة "باءت بفشل ذريع قبل توظيفها وساهمت في تعقيد الأمور وتوسيع الهوة بين الإدارة الأمريكية والشعب".

وتأتي هذه التطورات - يقول الأستاذ مقدم - في وقت عجزت فيه اكبر دولة اقتصادية في العالم من احتواء وباء كوفيد-19 الذي اجتاح العالم وظهر ضعف نظامها الصحي، مبرزا أنه "بعد أن كان العامل الاقتصادي والقوة العسكرية مؤشرات لتقدم الدول سابقا فقد بات اليوم التحكم في انتشار الوباء من معايير القوة الدولية".

وحسب السيد مقدم فقد أخلطت جائحة كورونا كل أوراق القيادة الأمريكية بعد إخفاق الرئيس ترامب في وضع سياسة طبية في التخفيف من تفشي كورونا واحتواء الوباء.

المتغيرات الجديدة تتجه نحو إعادة ترتيب الخارطة العالمية وخلق نظام إنساني جديد

ومنذ أن وطأت قدماه البيت الأبيض حاول دونالد ترامب تعزيز نظام احادي القطب الحاكم القائم على شعار "أمريكا أولا" الذي لا يؤمن بالتعددية وهو ما دفع به حسب السيد مقدم للدوس على العديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية تجسيدا لهذا النظام بدأه بالانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ تلتها اتفاقية المناخ ثم الاتفاق النووي مع إيران وبعدها من منظمة اليونسكو، تلتها قطع المساعدات التي كانت أمريكا تقدمها لمكتب الأمم المتحدة لتشغيل الفلسطينيين من ثم قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية، وأخيرا الانسحاب من معاهدة السموات المفتوحة.

غير أن السيد مقدم اعتبر أن جائحة كورونا جاءت لتخلط أوراق الإدارة الأمريكية، التي ستكون من بين مخلفاتها إعادة ترتيب الخارطة السياسية العالمية التي ستعطى فيها أهمية للعلاقات الثنائية.

وبدوره، يرى الخبير الأمني والأستاذ الجامعي، محمد سليم حمادي أنه بالرغم من كل المتغيرات الصحية والسياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم فإنه يستبعد أن "تفقد أمريكا قوتها ومكانتها ولا هيمنها الدولية وهذا بالرغم من وجود منافس قوي لها كالصين الذي وان استطاع من تحقيق 30 بالمائة من الناتج القومي كمؤشر على قوة الدولة غير انه لا يفرض تغييرات دولية استراتيجيه كما هو الحال مع الولايات المتحدة".

وتوقع أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر أن تتجه المتغيرات التي تطرأ على النظام الدولي الجديد اليوم نحو تشكيل "نظام إنساني مهيكل" وهو في نظره "مصطلح دولي جديد في الأدبيات الاستراتيجية يعتمد على العنصر البشري" لا سيما وان الدول التي كانت تعتمد على القوة الاقتصادية والعسكرية وجدت نفسها أمام واقع مؤلم وهو عدم تحكمها في وباء كورونا.

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وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث "تهديدا استراتيجيا " للأمن الصحي الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن الشامل الذي تقوم عليه التوجهات الحديثة في امن الدول.

ويرى الخبير الأمني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقى اليوم الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية في الاستحقاقات المقبلة، موضحا أن الرئيس الحالي تمكن من "حشد الدعم المالي منذ توليه الرئاسة مما ساعده على توجيه خطة اقتصادية لإعادة إنعاش القطاع المتضرر أساسا من كوفيد 19 ناهيك عن حضوره الدائم على الساحة الإعلامية حيث انه دخل في تنظيم الحملات الإعلامية مسبقا بالمقابل أن اكبر منافسيه لم تظهر صورا لهم في الشاشات في ظل إجراءات الحجر الصحي".

وتوقع أن يعمل مكتب الرئيس والمقربين منه ومستشاريه في المستقل على تقديم تطمينات لتجاوز المرحلة الحالية لتضع الفرد الأمريكي أمام خيار واحد وهو التصويت على المرشح دونالد ترامب.

كما لفت الانتباه إلى أهمية ما يعرف ب"اللوبي الاسرائيلي الضاغط في البلد" والذي يعلم الكل انه هو من يصنع الحدث في الولايات المتحدة وليس الشعب الأمريكي الذي كل ما يهمه هو الحصول على وظيفة والعيش الرغد دون مراعاته لشروط أخرى".

وهو نفس الموقف الذي عبر عنه الأستاذ فيصل مقدم الذي أكد أن سياسة الرئيس ترامب منذ توليه الحكم لم يعر السياسة الخارجية أي اهتمام وسعى منذ البداية إلى خدمة اللوبي الإسرائيلي لتمكينه من مواصلة مشواره السياسي في البيت الأبيض.