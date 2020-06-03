قضية التسجيل المسرب: إدارة وفاق سطيف تندد بالاتهامات و تعتبرها حملة لتشويه سمعة النادي -

قضية الصحراء الغربية في صلب محادثات بين الخارجية الإسبانية والاتحاد الأفريقي -

بن بوزيد: أزيد من 98 بالمائة من الحالات تماثلت للشفاء من مجموع 3.021 ملف طبي -

قضية تحويل عقار فلاحي وإستغلال النفوذ بتيبازة: التماس عقوبة 15 سجنا نافذا ضد هامل -

باتنة: إحصاء 6500 طائر مائي خلال الموسم الحالي بالمناطق الرطبة -

اختيار تيبازة كولاية نموذجية لإطلاق مشروع صناعة الكمامات بطاقة 1000 وحدة يوميا -

فورار: 107 إصابات جديدة، 151 حالة شفاء و 6 وفيات في الجزائر خلال24 ساعة الماضية -

شرفي: إسهامات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستساعد على إعداد دستور متكامل -

مراسيم تنفيذية وعروض تخص عدة قطاعات محوراجتماع الحكومة -

جراد: رفع الحجر الصحي سيكون تدريجيا على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية -

مدوار: ضرورة إجراء فحوصات مكثفة قبل الإستئناف -

لعقاب: اللجنة المختصة ستشرع الأسبوع القادم في الأخذ بالتعديلات المقترحة حول مسودة الدستور -

استغاثة الصحراويين بالداخلة المحلتة من حرب الكورونا التي يشنها المغرب -

جمارك: حجز 15ر1 طن من الكيف المعالج بإليزي -

وفاة المجاهدة عقيلة عبد المومن وارد: المنظمة الوطنية للمجاهدين تعرب عن ألمها و حزنها -

كرة القدم / الجزائر - فيروس كورونا: دمارجي يؤكد صعوبة عودة المنافسة -

وزارة الدفاع: حجز 16 قنطارا و 58 كلغ من الكيف المعالج بكل من إليزي و النعامة -

وزارة التجارة: إعادة فتح الانشطة التجارية من صلاحيات الوزير الأول -

كوفيد-19: جمعية التجار و الحرفين تقدم اقتراحات لمرافقة التجار المتضررين -