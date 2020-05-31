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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بعد ساعات من افتتاحه أمام المصلين

  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 09:17     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بعد ساعات من افتتاحه أمام المصلين

القدس المحتلة - اقتحم الأحد مستوطنون  باحات المسجد الأقصى بعد ساعات من افتتاحه أمام المصلين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 75 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى من باب المغارب وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين وفتاة كانوا يتواجدون في باحات المسجد خلال اقتحام المستوطنين لها.

وكانت جماعات يهودية متطرفة قد دعت السبت إلى اقتحام "الأقصى" بأعداد كبيرة.

وأدى آلاف المصلين من مدينة القدس ومحيطها اليوم صلاة الفجر في المسجد الأقصى , بعد 70 يوما من إغلاقه من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية, في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقامت الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة خلال الأيام الماضية بعمليات تعقيم وترتيب لمسارات سير المصلين القادمين للمسجد من أجل الالتزام بالتعليمات الصحية ومنع الاكتظاظ داخل المصليات والساحات.

آخر تعديل على الأحد, 31 أيار 2020 09:24
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بعد ساعات من افتتاحه أمام المصلين
  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 09:17     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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