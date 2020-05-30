ترامب ينهي علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية

وقال ترامب، في مؤتمر صحافي، "لأنهم (منظمة الصحة العالمية) فشلوا في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة، سننهي اليوم علاقتنا بالمنظمة، وسنعيد توجيه هذه الأموال إلى دول أخرى حول العالم والاحتياجات الصحية العالمية الأخرى التي تحتاجها".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عن تجميد تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تعتبر المساهم الرئيسي للتبرعات في المنظمة.. وانتقد ترامب المنظمة بأنها "تأخرت" في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، واتهمها بـ"سوء الإدارة والتعتيم" على انتشار الفيروس.