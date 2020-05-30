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ترامب ينهي علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية

  أدرج يـوم : السبت, 30 أيار 2020 11:06     الفئـة : دولــي     قراءة : 21 مرات
ترامب ينهي علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية

واشنطن - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن بلاده ستنهي علاقتها بمنظمة الصحة العالمية.

 وقال ترامب، في مؤتمر صحافي، "لأنهم (منظمة الصحة العالمية) فشلوا في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة، سننهي اليوم علاقتنا بالمنظمة، وسنعيد توجيه هذه الأموال إلى دول أخرى حول العالم والاحتياجات الصحية العالمية الأخرى التي تحتاجها".

 وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عن تجميد تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تعتبر المساهم الرئيسي للتبرعات في المنظمة.. وانتقد ترامب المنظمة بأنها "تأخرت" في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، واتهمها بـ"سوء الإدارة والتعتيم" على انتشار الفيروس.

آخر تعديل على السبت, 30 أيار 2020 11:46
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ترامب ينهي علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية
  أدرج يـوم : السبت, 30 أيار 2020 11:06     الفئـة : دولــي     قراءة : 21 مرة   شارك

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