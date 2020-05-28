غوتيريش يحذر من "خراب" قد يعم العالم ما لم يتم التحرك فورا لمواجهة فيروس "كورونا"

نيويورك (الأمم المتحدة)- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, يوم الخميس, قادة وزعماء أكثر من 50 دولة, من أنه "ما لم نتحرك فورا لمواجهة فيروس كورونا فسيحل بالعالم كله خراب لا يمكن تصوره".

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى منعقد حاليا, عبر دائرة تلفزيونية, بمبادرة مشتركة من الأمم المتحدة, ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو, ونظيره الجامايكي أندور هولنيس.

وفي كلمته خلال الاجتماع, الذي يضم كذلك عددا غفيرا من ممثلي المؤسسات المالية الكبرى, قال غوتيريش: "لقد أظهر الوباء هشاشتنا.. نحن في أزمة بشرية غير مسبوقة بسبب فيروس لا نراه إلا بالمجهر.. نحن بحاجة إلى الوحدة والتضامن, والجانب الرئيسي للتضامن هو الدعم المالي".

وأوضح أن "60 مليون شخص سقطوا في براثن الفقر المدقع, ونصف القوى العاملة في العالم, 1.6 مليار شخص, أصبحت دون سبل للعيش, والناتج العالمي الإجمالي قد يخسر, خلال عامين, نحو 8.5 تريليونات دولار, وهذا أكبر انكماش منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي".

وحدد غوتيريش 6 مجالات رئيسة, ناشد دول العالم التحرك الفوري بشأنها, وهي: ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد العالمي, ومعالجة نقاط الضعف في مسألة الديون السيادية للدول, ووقف التدفقات المالية غير المشروعة.

كما تشمل هذه المجالات: زيادة التمويل الخارجي لمشاريع التنمية, ووضع استراتيجيات دقيقة للتعافي بشكل أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة, ومواجهة تغير المناخ واستعادة التوازن بين الاقتصاد والطبيعة.

ويشارك في الاجتماع قادة وزعماء أكثر من 50 دولة عضوا بالمنظمة الدولية, وتستغرق أعمال الاجتماع يوما واحدا, ويناقش سبل تعظيم قدرة دول العالم وتسريع استجابتها للتحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية أثناء وبعد الأزمة الراهنة, التي يمر بها العالم جراء تفشي الفيروس.