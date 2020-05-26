Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

يوم أفريقيا: رئيس زيمبابوي يؤكد التزام بلاده في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيار 2020 13:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرات

هراري - أكد رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، التزام بلاده بالدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشددا على ضرورة أن تتخلص القارة الإفريقية بشكل نهائي ودائم من "همجية استمرار الاحتلال والاستغلال لشعب أفريقي من قبل دولة أخرى ".

وقال الرئيس منانغاغوا في خطاب أمس الاثنين بمناسبة يوم أفريقيا، "الآن، وبعد أن استقلت غالبية القارة، باستثناء الصحراء الغربية، فإن زيمبابوي تجدد موقفها من حق الصحراء الغربية في تقرير المصير".

وأضاف -وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)- أن "همجية استمرار الاحتلال والاستغلال لشعب أفريقي من قبل دولة أخرى ينبغي التخلص منها بشكل نهائي ودائم من قارتنا".

وبالمناسبة قال الرئيس الزيمبابوي أن شعبه وإذ "يخلد يوم أفريقيا، فإنه يتذكر بأننا لم نقف وحيدين في كفاحنا من أجل الاستقلال، بل وقفت معنا كل أفريقيا من أجل تحقيق انتصارنا".

وكان احياء يوم افريقيا المصادف ل25 مايو من كل عام، مناسبة لتجديد الدعم الإفريقي والمساندة لكفاح الشعب الصحراوي وحقه الشرعي الغير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

فقد أكد الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب افريقيا، سيريل رامافوسا, في كلمة له بالمناسبة أمس الاثنين ايضا, على هذا الدعم وقال "كأفارقة سنواصل الوقوف إلى جانب العدالة وندعم شعب الصحراء الغربية في نضاله الدائم من أجل الحرية وتقرير المصير".

وكانت رسالة جبهة البوليساريو بمناسبة احياء يوم افريقيا المخلد للذكرى ال 57 لانشاء منظمة الوحدة الافريقية ( 25 مايو 1963) تضمنت دعوة الى كل من الاتحاد الافريقي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل تحمل مسؤولياتهما المشتركة في الضغط على المغرب لإنهاء احتلاله بعدما فشل في تجسيد الالتزامات التي وقع عليها مع الطرف الصحراوي تحت إشرافهما.

و في بيانها بهذه المناسبة أعربت جبهة البوليساريو عن "اعتزاز الشعب الصحراوي المكافح من أجل الدفاع عن حريته وسيادته بإنتمائه الأفريقي و بوجود دولته من بين المؤسسين للإتحاد الأفريقي الذي يشكل الإطار الذي يعبر عن الإرادة الجماعية لشعوب القارة في التكامل و الإندماج السياسي و الاقتصادي".

ولم تفوت جبهة البوليساريو الفرصة للتأكيد في هذا اليوم الافريقي على أنها "ستعمل داخل الاتحاد الإفريقي على ترقية العمل الجماعي بما يضمن تحقيق أهداف أجندة 2063 في التنمية و السلام و المساهمة في المجهود الرامي إلى جعل القارة تتحدث بصوت واحد، عكس ما تقوم به جهة من داخل الإتحاد تنفيذا لمخططات أجنبية تهدف إلى خلق أجواء من الانقسام و عدم الاستقرار لتمرير مصالحها على حساب شعوب أفريقيا".

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
يوم أفريقيا: رئيس زيمبابوي يؤكد التزام بلاده في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيار 2020 13:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.26

لونيس آيت منقلات يحيي حفلا بمناسبة يوم افريقيا رفقة فنانين من العالم أجمع

20.05.26

ولاية الجزائر: الكشافة تحيي الذكرى 79 لاستشهاد محمد بوراس

20.05.26

كوفيد 19: إجراء 76 عملية تحسيسية من طرف وحدات الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الماضية

20.05.26

غليزان : مركز التعذيب بعمي موسى...شاهد على بشاعة جرائم المستعمر الفرنسي   

20.05.26

عادات الطبخ بغرداية: تهافت كبير على الكوسة المحلية بأسواق المنطقة

20.05.26

يوم أفريقيا: رئيس زيمبابوي يؤكد التزام بلاده في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.25

سوناطراك: استئناف المستخدمين للعمل سيكون تدريجياً

20.05.25

"الحكاية الحزينة لماريا ماجدالينا" رواية تيمتها الثقافة والتسامح بين زمنين

20.05.25

في ذكرى يوم افريقيا : الصحراويون يطالبون بالضغط على المغرب لانهاء احتلاله

20.05.25

كوفيد-19 : 197 إصابة جديدة, 169 حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية

20.05.25

كوفيد-19 : الاعلان قريبا عن بروتوكول صحي من أجل حماية المواطنين خلال موسم الاصطياف

20.05.25

عيد الفطر خلال زمن كورونا بتيبازة: احتفال بنكهة الهدوء والتعايش مع الفيروس