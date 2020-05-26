مخاوف كبيرة تخيم على عائلة أسير صحراوي اثر فقدانها الاتصال تماما مع ابنها بسجن مغربي

وذكرت الرابطة نقلا عن عائلة الاسير أن ما يزيد من مخاوفها ، ما تضمنه أخر اتصال أجرته مع ابنها الذي وصف لهم فيه" الظروف السجنية الغير ملائمة التي يقضي فيها عقوبته الظالمة".
فقد أكد محمد صالح دادة على تهاون إدارة سجن أيت ملول في تزويده بحاجياته الضرورية بالإضافة لتقليص مدة الاتصال المخصص له مقارنة بباقي سجناء الحق العام المغاربة.
للاشارة صدر بحق الأسير محمد صالح دادة، حكما بعشر سنوات سجن نافذة.
جدير بالذكر أيضا ، أن الأسير المدني الصحراوي محمد صالح دادة، سبق له أن خاض سلسلة من الإضرابات عن الطعام بكل من سجن الأوداية بمراكش، وسجن ملول وسجن السمارة المحتلة، وقدمت عائلته العديد من الشكايات دون ان يفتح تحقيق.
وعن معاناة الاسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية دائما ، نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) ، عن رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية أن "هيئة محكمة الاستئناف بالعيون المحتلة عمدت الاربعاء الماضي الى تأجيل النظر في ملف الأسيرين المدنيين الصحراوين منصور عثمان بوزيد الموساوي وسيداتي السالك بيكا الى غاية الثالث من يونيو.
وأدانت عائلتا الأسيرين المدنيين الصحراويين حرمان ابنيهما من التمتع بحقهما القانوني المتمثل في محاكمة عبر تقنية الفيديو، واكدتا أن هذا الانتهاك يأتي في إطار رغبة دولة الاحتلال في استمرار سياسة الانتقام من الاسرى الصحراويين من خلال إطالة اعتقال ابنيهما تحت لافتة الاعتقال الاحتياطي.
ويتواجد الأسير المدني الصحراوي منصور عثمان بوزيد الموساوي في حالة اعتقال بالسجن الاكحل في مدينة العيون منذ شهر أكتوبر الماضي بعد أن قضى مدة الحكم الصادر في حقه ابتدائيا بتاريخ 15 نوفمبر المنصرم و المتمثل في شهر سجنا نافذة قبل أن يصدر القضاء المغربي في حقه مذكرة تعرض لأسباب غير واضحة ، وفق ما جاء في بيان الرابطة الصحراوية .
أما فيما يخص الأسير ، سيداتي بيكا ، اوضح البيان، أنه لايزال في حالة اعتقال بالسجن الاكحل منذ الثامن من يناير الفارط وقد وجهت له تهم ذات طابع جنائي ومتابع بملف شابته العديد من التناقضات المسجلة لدى هيئة الدفاع كما أصدر في حقه بتاريخ 18 يونيو 2018 حكم جائر و قاسي تصل مدته لثلاثة أشهر سجنا نافذة وإلى الآن لم يتم الإفراج عنه و المنتظر ان يتابع بنفس التهم التي إعتقل بموجبها الأسرى المدنيون الصحراويون مجموعة 19 يوليو.