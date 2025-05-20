Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

يوم إفريقيا: الأمم المتحدة تؤكد تضامنها الكامل مع القارة الإفريقية في تصديها لجائحة كوفيد-19

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيار 2020 08:20     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
يوم إفريقيا: الأمم المتحدة تؤكد تضامنها الكامل مع القارة الإفريقية في تصديها لجائحة كوفيد-19

نيويورك (الأمم المتحدة) - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس ، تضامنه الكامل مع شعوب وحكومات القارة الإفريقية في تصديها لجائحة "كوفيد 19" وذلك بمناسبة الاحتفال ب "يوم إفريقيا" الذي يصادف الـ 25 من مايو.

وقال غوتيريس في رسالة بهذه المناسبة "من خلال العمل السريع والمنسق ، أظهرت البلدان الأفريقية قيادة عظيمة".

ورحب غوتيريس بتأييد الاتحاد الإفريقي للنداء الذي أطلقه من أجل وقف عالمي لإطلاق النار من أجل الانكباب على مكافحة وباء كوفيد 19 موضحا أن النداء ينسجم و الشعار الذي رفعته منظمة عموم أفريقيا لسنة 2020 "إسكات المدافع: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا".

ووفقا للأمم المتحدة ، فإن الفيروس لا يستثني إفريقيا ويهدد بتقويض التقدم الذي أحرزته البلدان الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المحددة في أجندة الاتحاد الافريقي 2063.

 إقرأ أيضا: أكثر من 660 ألف نازح جراء النزاعات وسط انتشار كورونا

وأشاد المسؤول  الأممي الأول بالدعم الذي قدمته الدول الإفريقية لدعوته للسلام في المنازل وإنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات.

وسجل الأمين العام أن الجماعات المسلحة في الكاميرون والسودان وجنوب السودان استجابت لهذا النداء، مطالبا  "الحركات المسلحة الأخرى والحكومات المعنية في أفريقيا على الاقتداء بهم".

كما أكدت الأمم المتحدة أن جائحة كوفيد-19 لها تأثير على ترسيخ الديمقراطية في إفريقيا إذ من المقرر أن تنظم حوالي عشرين دولة انتخابات هذا العام  لكن سيتم تأجيل بعضها بسبب الوباء وهو الامر الذي قد تكون له عواقب على الاستقرار والسلام.

وقال الأمين العام في هذا الصدد " أحث القادة الأفارقة على إقامة حوار سياسي شامل وموصول من أجل تخفيف حدة التوترات التي أثيرت في هذا الصدد واحترام الممارسات الديمقراطية".

كلـمات مفتـاحيــة :
يوم إفريقيا: الأمم المتحدة تؤكد تضامنها الكامل مع القارة الإفريقية في تصديها لجائحة كوفيد-19
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيار 2020 08:20     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.26

كوفيد-19 بولاية تيزي وزو: عدم تسجيل أي حالة جديدة في الأيام الفارطة واستمرار اليقظة

20.05.26

يوم إفريقيا: الأمم المتحدة تؤكد تضامنها الكامل مع القارة الإفريقية في تصديها لجائحة…

20.05.26

غليزان : مصرع طفل في حادث دهس بلدية أولاد سيدي الميهوب

20.05.26

في ذكرى يوم افريقيا: رامافوسا يؤكد مواصلة الدعم الافريقي للشعب الصحراوي في كفاحه من اجل…

20.05.26

تجارة : نسبة المداومة بلعت  44ر99 بالمائة وطنيا خلال يومي عيد الفطر

20.05.25

عيد الفطر خلال زمن كورونا بتيبازة: احتفال بنكهة الهدوء والتعايش مع الفيروس

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.25

سوناطراك: استئناف المستخدمين للعمل سيكون تدريجياً

20.05.25

"الحكاية الحزينة لماريا ماجدالينا" رواية تيمتها الثقافة والتسامح بين زمنين

20.05.25

كوفيد-19 : الاعلان قريبا عن بروتوكول صحي من أجل حماية المواطنين خلال موسم الاصطياف

20.05.25

في ذكرى يوم افريقيا : الصحراويون يطالبون بالضغط على المغرب لانهاء احتلاله

20.05.25

كوفيد-19 : 197 إصابة جديدة, 169 حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية

20.05.25

الروائي سمير قاسيمي ينشط ورشات كتابة افتراضية