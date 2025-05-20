كوفيد-19 بولاية تيزي وزو: عدم تسجيل أي حالة جديدة في الأيام الفارطة واستمرار اليقظة -

يوم إفريقيا: الأمم المتحدة تؤكد تضامنها الكامل مع القارة الإفريقية في تصديها لجائحة كوفيد-19 -

تجارة : نسبة المداومة بلعت 44ر99 بالمائة وطنيا خلال يومي عيد الفطر -

عيد الفطر خلال زمن كورونا بتيبازة: احتفال بنكهة الهدوء والتعايش مع الفيروس -

باتنة: استجابة كاملة للمناوبة في ثاني أيام العيد في 6 ولايات بشرق البلاد -

الشلف: حريق يأتي على 21 هكتارا من النباتات بالمرسى -

سوناطراك: استئناف المستخدمين للعمل سيكون تدريجياً -

قدماء الكشافة الإسلامية: توزيع وجبات ساخنة للأشخاص بدون مأوى بالجزائر العاصمة في أول أيام عيد الفطر -

كوفيد-19 : 197 إصابة جديدة, 169 حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية -

في ذكرى يوم افريقيا : الصحراويون يطالبون بالضغط على المغرب لانهاء احتلاله -

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارساتها القمعية في الضفة الغربية -

كوفيد-19 : الاعلان قريبا عن بروتوكول صحي من أجل حماية المواطنين خلال موسم الاصطياف -

الحكاية الحزينة لماريا ماجدالينا رواية تيمتها الثقافة والتسامح بين زمنين -

الروائي سمير قاسيمي ينشط ورشات كتابة افتراضية -

حملة جني البطاطس الموسمية: مردودية قياسية فاقت التوقعات بمستغانم -

ميلة: توزيع 600 سكن عمومي إيجاري خلال السداسي الثاني من العام الجاري -

قسنطينة: احتفال غير مسبوق بعيد الفطر على وقع كورونا -

تجارة: نسبة المداومة تبلغ 99 بالمائة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك -

الأقاليم غير المستقلة: أوكوكو تذكر بحق الشعوب في تقرير المصير -