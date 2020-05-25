قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارساتها القمعية في الضفة الغربية

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت أيضا البوابة الحديدية على الطريق الواصل إلى "مخيم الجلزون" شمال البيرة. وعلى صعيد آخر مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة سالم العسكرية, اليوم اعتقال الفتى قاسم أبو بكر "17عاما" من "جنين" للمرة السابعة على التوالي.
وذكرت والدة المعتقل, أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال نجلها قاسم لمدة أسبوعين,لافتة إلى نقله من قسم التحقيق في" الجلمة" الى سجن" مجدو" و كان قد اعتقل في السابع عشر من إبريل الماضي. كما مددت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير أحمد جواد أبو بكر للمرة الثالثة على التوالي وما زال يخضع للتحقيق بمعتقل "بيت حتكفا " منذ 25 يوما.
ومن جهة أخرى أحرق مستوطنون اليوم ما يزيد عن 30 دونما مزروعة بالقمح والشعير والبرسيم في منطقة " مسافر يطا" جنوب الخليل.
وذكر فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في "مسافر يطا" وجبال جنوب الخليل إن مستوطني ما تسمى مستوطنة "خافات ماعون" أحرقوا ما يزيد عن 30 دونما مزروعة بالمحاصيل الزراعية, والتي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين بالمنطقة المعروفة" واد المشخا" الواقعة بين قريتي" التوانه" و" طوبا" شرق بلدة" يطا".