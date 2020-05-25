في ذكرى يوم افريقيا : الصحراويون يطالبون بالضغط على المغرب لانهاء احتلاله -

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارساتها القمعية في الضفة الغربية -

كوفيد-19 : الاعلان قريبا عن بروتوكول صحي من أجل حماية المواطنين خلال موسم الاصطياف -

الحكاية الحزينة لماريا ماجدالينا رواية تيمتها الثقافة والتسامح بين زمنين -

الروائي سمير قاسيمي ينشط ورشات كتابة افتراضية -

حملة جني البطاطس الموسمية: مردودية قياسية فاقت التوقعات بمستغانم -

ميلة: توزيع 600 سكن عمومي إيجاري خلال السداسي الثاني من العام الجاري -

قسنطينة: احتفال غير مسبوق بعيد الفطر على وقع كورونا -

تجارة: نسبة المداومة تبلغ 99 بالمائة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك -

كوفيد-19: 193 إصابة جديدة, 152 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

الأقاليم غير المستقلة: أوكوكو تذكر بحق الشعوب في تقرير المصير -

كوفيد-19: تخصيص 157 حافلة لنقل مستخدمي الصحة يوميا منذ فرض الحجر المنزلي -

بن بوزيد يكشف عن أولويات القطاع بعد رفع الحجر الصحي -

عيد الفطر بالشلف: إحياء للعادات وإلتزام بمجابهة فيروس كورونا -

قدماء الكشافة الإسلامية: توزيع وجبات ساخنة للأشخاص بدون مأوى بالجزائر العاصمة في أول أيام عيد الفطر -

وزير الاتصال يثمن جهود عمال القطاع في مختلف المؤسسات الإعلامية -

عيد الفطر: الرئيس تبون يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية وعمال السلك الطبي -

مكافحة كورونا: الشروع في توزيع مائة الف كمامة على المواطنين بتيبازة -

الوزير الأول يهنئ الجزائريين بحلول عيد الفطر -