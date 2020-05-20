غوتيريس يدعو إلى مساعدة افريقيا في مواجهتها لكوفيد-19

وأوضح غوتيريس في رسالة بالفيديو بمناسبة إطلاق موجز سياسات حول تأثير هذه الأزمة على أفريقيا إنه "ما زالت هذه الأيام الأولى للوباء في أفريقيا ويمكن أن يتصاعد الاضطراب بسرعة. التضامن العالمي مع أفريقيا أمر ضروري, الآن وللتعافي بشكل أفضل".
وأضاف إن القضاء على الوباء في أفريقيا أمر أساسي للقضاء عليه في جميع أنحاء العالم قائلا "ندعو إلى تحرك دولي لتقوية النظم الصحية في إفريقيا والحفاظ على الإمدادات الغذائية وتجنب الأزمات المالية ودعم التعليم وحماية فرص العمل وإبقاء الأسر وشركات الأعمال واقفة على قدميها وحماية القارة من فقدان الدخل وعائدات التصدير".
اقرأ أيضا: كوفيد- 19:المجموعة الافريقية بنيويورك تدعو الأمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود لدعم افريقيا ...
وأشار إلى أنه ينبغي أن تحصل الدول الإفريقية أيضا على إمكانية الوصول السريع والمتساوي والميسور التكلفة لأي لقاح أو علاج نهائي يجب اعتباره من المنافع العامة العالمية.
وكرر دعوته لحزمة استجابة عالمية تصل إلى 10% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي العالمي موضحا إن هذا يعني بالنسبة لأفريقيا أكثر من 200 مليار دولار أمريكي كدعم إضافي من المجتمع الدولي.