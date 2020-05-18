هو شي منه : الرجل الذي أضفى روح المثل العليا في العالم على الهوية الفيتنامية

الجزائر - تمكن زعيم المقاومة الفيتنامية ضد الاستعمار، هو شي منه، الوطني المتحمس، الذي ولد قبل 130 عاما (1890-1969) من اضفاء روح المثل العليا في العالم على الهوية الفيتنامية، و استغلال كل الوسائل المتاحة من أجل تحقيق الحرية لشعبه.

و يحي الشعب الفيتنامي و معه المناضلين من أجل القضايا العادلة و الشعوب التي عانت من ويلات الاستعمار يوم غد الثلاثاء المصادف ل 19 مايو، الذكرى 130 لميلاد هو شي منه، قائد استقلال فيتنام و الرجل الذي تمكن من تجميع روح المثل العليا حيثما كانت، و العمل بها مع اضفائها، على الهوية الفيتنامية.

و في ديسمبر من عام 1999 نشرت مجلة /تايمز/ الامريكية نتائج استطلاع بشأن تحديد الشخصيات الاكثر تأثيرا في القرن 20 حيث صنف هوشيه ضمن ال20 " شخصية سياسية الاكثر مرموقة في العالم".

واذا كان المؤرخون و علماء السياسية عبر أرجاء المعمورة قد أجمعوا بأن هو شي منه "يجسد الطموح في الاستقلال والحرية للشعوب المضطهدة" إلا أنهم أخفقوا في ايجاد اجابات بشأن تحديد الهوية السياسية للرجل : هل كان وطنيا قوميا أمميا أم كان ماركسيا أو كونفوشسيا أم كان شيوعيا أم اجتماعي -ديمقراطي.

و يرى الصحفي الامريكي دافيد هالبرستام أن "هوشيه منه هو قليل من غاندي و قليل من لينين ولكنه فيتناميا بشكل كامل، فهو قادر على استلهام وجمع و تنسيق و خلق الانسجام بين الافكار الايجابية التقدمية الواردة من الخارج دون تقييد و لا تمييز و العمل بها، على أن لا تتعارض تلك الافكار مع انسانية الثقافة الفيتنامية".

و بالنسبة للمؤرخ بيار بروشو فان القائد الاسطوري "هو شي منه كان محبا للاعتدال ورافضا للتشدد، اذا كان يدين العنف و الاقتتال خلال الاصلاحات الزراعية"، وكان يصف تلك الممارسات ب "الإجرامية".

== نضال مستمر من أجل شعبه و باقي الشعوب المستضعفة ==

وكان هو شي منه كثير الأسفار حيث تنقل عبر عديد من دول العالم ما مكنه من صقل المعرفة و ممارسة عدة مهن و التقاء عدة شخصيات مهمة و التعرف على مختلف الثقافات وانضم لعدد من المنظمات، الأمر الذي ساعده على استلهام عديد من الافكار من مختلف الانظمة الاجتماعية - السياسة، و تجميع مختلف المثل العليا و استغلالها و اختيار الافضل منها لإسقاطها على نضاله من أجل تحرير بلاده و بناء فيتنام المستقبل المستقل، الذي كان ينشده.

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كل ذلك جعل عديد من كبار الشخصيات و المؤرخين و المثقفين يعتبرون هو شي منه بأنه "يمثل رمزا لتعدد الثقافات بمعنى أنه تمكن من الحفاظ على هويته الخاصة مع اثرائها بقيم عالمية".

و يقول هؤلاء ان كل المعتقدات السياسية و الايديولوجية و الدينية التي استلهمها هو شي منه من الخارج عمل على استغلالها مع الاحتفاظ و الاخذ بعين الاعتبار التقاليد الثقافية و الايديولوجية و الفكرية لبلاده و الطابع المعيشي للشعب الفيتنامي و اعطائها "الهوية الفيتنامية" .

وانطلاقا من كل ذلك فان هو شي منه تبنى مبدأ أن "كل شعوب العالم متساويين ولكل شعب الحق في الحياة و السعادة و الحرية".

وفي هذا السياق كتب هو شي منه في عام 1960 "خطوة بخطوة وعبر الكفاح تحققت بأن وحدها الاشتراكية و الرأسمالية يمكنهما تحرير الشعوب المضطهدة و العمال المستعبدين في العالم".

وخلال ترأسه لفيتنام طيلة 24 عاما وضع هو شي منه مصلحة البلاد و الشعب فوق مصلحة الطبقات و المجموعات، رافضا التطرف باحثا عن التحالفات و الحوار و عن الحلول السلمية للنزاعات الداخلية و الخارجية وذلك نظرا لشخصيته المشبعة بالوطنية و الاممية في الوقف ذاته.

ولكونه مواطن من بلد عانى الويلات من الاستعمار، فان الروح الوطنية التي يتمتع بها ، كانت هي المحرك "القوي و الوحيد" لأعماله، فقد بقي هو شي منه مناضل دولي متبصر، حيث اهتم بقضايا كل المستضعفين عبر العالم من : استقلال الايرلنديين الى مصير المواطنين الامريكيين السود، كما أدان الجرائم الاستعمارية في داهومي بمدغشقر .

والى جانب ذلك فان هو شي منه هو أيضا مثقف كبير حظي باحترام و تعاون المثقفين من مختلف التيارات السياسية داخل البلاد و خارجها.