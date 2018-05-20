كوفيد-19 : وزارة التربية والتعليم الصحراوية تقرر إنهاء الموسم الدراسي

الشهيد الحافظ - قررت وزارة التربية و التعليم و التكوين المهني الصحراوية، انهاء الموسم الدراسي 2019/2020، نظرا للظروف الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وما أقرته الألية الوطنية لمكافحة هذا الوباء، من حجر صحي يتجدد مع انتشار الفيروس.

وأصدرت الوزارة الصحراوية بيانا أمس الأحد في هذا الشأن فصلت فيه ما تم اتخاذها من اجراءات بشأن السنة الدراسية الجارية وأكدت أن قرار ها بإنهاء موسمها جاء نظرا "لما تمليه الظروف الحالية وفي ظل تفشي فيروس كورنا، وما أقرته الألية الوطنية لمكافحة هذا الوباء، من حجر صحي يتجدد مع انتشار الفيروس، وبناء على نتائج المشاورات التي أجرتها وزارة التربية و التعليم و التكوين المهني مع الهيئات المعنية و الجهات ذات الصلة فيما يخص سيرورة الموسم الدراسي 2019/2020 ".

وتضمن القرار، الذي نقلته وسائل اعلام صحراوية، انهاء السنة الدراسية للطور الابتدائي و المتوسط، بعد تدريس الموسمين الاول و الثاني واعتماد التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثالث ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وتم اعتماد معدل الفصلين الأول و الثاني بالتقسيم على اثنين وتخفيض معدل الانتقال إلى 4.50/10 في التعليم الابتدائي و9.50/20 في التعليم المتوسط.

وفي إطار هذا القرار تم إلغاء امتحانات شهادة التعليم الابتدائي واعتماد معدل الفصلين الأول و الثاني بالتقسيم على اثنين دون تخفيض معدل الانتقال.