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اليوم العالمي للعيش معا في سلام: اليونسكو تؤكد على تقبل الاختلافات والتعرف على الآخر والاتحاد

  أدرج يـوم : السبت, 16 أيار 2020 17:51     الفئـة : دولــي     قراءة : 24 مرات

باريس - أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أن العيش معا بسلام هو أن "نتقبل اختلافاتنا وأن نتمتع بالقدرة على الاستماع إلى الآخرين والتعرف عليهم واحترامهم والعيش معا متحدين في سلام" وفق بيان للمنظمة في موقعها الالكتروني.

وذكرت اليونسكو بأن هذا اليوم العالمي هو "السبيل لتعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والتضامن والتفاهم والتكافل والإعراب عن رغبة أفراد المجتمع في العيش والعمل معا متحدين على اختلافاتهم لبناء عالم ينعم بالسلام والتضامن والوئام".

وأضافت أن هذا اليوم يمثل "دعوة للبلدان لزيادة تعزيز المصالحة وللمساعدة في ضمان السلام والتنمية المستدامة بما في ذلك العمل مع المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة من خلال تدابير التوفيق وأعمال الخدمة وعن طريق التشجيع على التسامح والتعاطف بين الأفراد".

ويحتفي المجتمع الدولي كل 16 مايو باليوم العالمي للعيش معا في سلام وهو مبادرة جزائرية ترمي لترقية قيم السلم والمصالحة والتسامح في المجتمعات وبين الأمم وقد صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2017.

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اليوم العالمي للعيش معا في سلام: اليونسكو تؤكد على تقبل الاختلافات والتعرف على الآخر والاتحاد
  أدرج يـوم : السبت, 16 أيار 2020 17:51     الفئـة : دولــي     قراءة : 24 مرة   شارك

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