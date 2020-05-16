اليوم العالمي للعيش معا في سلام: اليونسكو تؤكد على تقبل الاختلافات والتعرف على الآخر والاتحاد

كتابة الدولة للإنتاج الثقافي تنظم ثاني مشاورة دولية حول وضعية الفنان في ظل الأزمات -

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن حول تطورات وباء كوفيد-19 -

كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على كمية من الأسلحة والذخيرة بقسنطينة -

شنين: الاحتفال باليوم العالمي للعيش معا بسلام يعكس عمق قيم الحوار وحسن الجوار في السياسة الجزائرية -

فيروس كورونا : تسجيل 192إصابة جديدة, 138 حالة شفاء و 6 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية -

اليوم العالمي للعيش معا بسلام: الأزمة الصحية العالمية فرصة للتذكير بأهمية الروابط التي تجمع الشعوب -

مشروع قانون المالية التكميلي: زيادة الرسم على المنتجات البترولية و على تسويق السيارات الجديدة -

جبهة البوليساريو: إيفاء الأمم المتحدة بإلتزامها لا يمكن أن يحدث إلا بتنفيذ وعد الإستفتاء -

مشروع قانون المالية التكميلي: مراجعة التأطير الماكرو-إقتصادي تماشيا مع الأزمة -

الاستثمار الأجنبي: مشروع قانون المالية التكميلي يحدد القطاعات الاستراتيجية ويلغي حق الشفعة -

اللجنة الوزارية للفتوى تدعو إلى تفادي الزيارات العائلية في عيد الفطر -

بن بوزيد: ارتداء الكمامات سيصبح إلزاميا فور توفرها بالعدد الكافي -

رزيق: جميع المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التجارة ستخضع للإجراءات الوطنية لمكافحة كوفيد-19 -

بن بوزيد: نجهل لحد الآن الأسباب التي دفعت بالطبيبة المتوفاة للعمل و هي حامل -

الوزير الأول يعزي عائلة الطبيبة وفاء بوديسة التي توفيت بمستشفى سطيف -

حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 273 آخرين خلال ال48 ساعة الاخيرة -

نقل 29 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة شعب النيجر -

إسماعيل شرقي يشدد على ضرورة تمديد مهمة بعثة الاتحاد الافريقي بالصومال لحماية المكاسب المحققة -

عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في قارة إفريقيا يتجاوز 75 ألف شخص -