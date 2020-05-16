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إسماعيل شرقي يشدد على ضرورة تمديد مهمة بعثة الاتحاد الافريقي بالصومال لحماية المكاسب المحققة

  أدرج يـوم : السبت, 16 أيار 2020 12:00     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات
إسماعيل شرقي يشدد على ضرورة تمديد مهمة بعثة الاتحاد الافريقي بالصومال لحماية المكاسب المحققة أرشيف

أديس أبابا - أكد مفوض مجلس الأمن والسلم الإفريقي، إسماعيل شرقي، على ضرورة مواصلة بقاء بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم)  لحماية المكاسب التي تحققت حتى الآن.

وقال شرقي أمام المجلس ، في أديس أبابا، أنه "يجب أن نحرس على الإنجازات التي تحققت في الصومال. لقد ضحى العديد من الصوماليين وجنود بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وشركاء آخرون بحياتهم في السعي لجعل الصوماليين يستمتعون بالسلام الذي سلب منهم على مدى السنوات الثلاثين الماضية ".

وشدد على ضرورة عدم السماح بضياع الإنجازات ، داعيا إلى دعم متضافر من الشركاء الدوليين .

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي مصير بقاء بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال شهر مايو الجاري. وقد حدد المجلس عام 2021 كجدول زمني لانسحاب كبير للقوات من الصومال للسماح لقوات الأمن الصومالية بتولي المسؤولية بعد أكثر من 10 سنوات من عمل القوات الإفريقية في الصومال.

وغادر 1000 جندي من بعثة الاتحاد الأفريقي الصومال في فبراير الماضي ، ليصل عدد قوات الاتحاد في البلاد إلى 19000 جندي.

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إسماعيل شرقي يشدد على ضرورة تمديد مهمة بعثة الاتحاد الافريقي بالصومال لحماية المكاسب المحققة
  أدرج يـوم : السبت, 16 أيار 2020 12:00     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

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