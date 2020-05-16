Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصحراء الغربية: محفوظة لفقير تعانق الحرية وتسطر بأحرف من ذهب اسمها في تاريخ المقاومة

  أدرج يـوم : السبت, 16 أيار 2020 08:18     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات
الصحراء الغربية: محفوظة لفقير تعانق الحرية وتسطر بأحرف من ذهب اسمها في تاريخ المقاومة

الشهيد الحافظ - أكدت وزارة الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية أن المعاملات القاسية وأساليب التعذيب التي انتهجتها سلطات الاحتلال في حق الأسيرة الصحراوية محفوظة بمبا لفقير لن تثنيها عن مواصلة معركتها المصيرية التي يخوضها الشعب الصحراوي ، مؤكدة ان المناضلة تعانق الحرية وتسطر بأحرف من ذهب اسمها في تاريخ المقاومة .

جاء ذلك في بيان اصدرته الوزارة بعد ان افرجت سلطات الاحتلال المغربية يوم الجمعة عن الأسيرة الصحراوية محفوظة بمبا لفقير بعد انقضاء مدة الحكم الجائر الصادر بحقها لمدة ستة اشهر بالسجن الأكحل بمدينة العيون المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل اعلام صحراوية.

وقالت الوزارة الصحراوية في بيانها " تخرج اليوم محفوظة بمبا لفقير منتصرة على سجانها فلا المعاملة القاسية ولا أساليب التعذيب النفسي والجسدي أثنت البطلة عن مواقفها وصمودها رغم كل محاولات سلطات الاحتلال المغربية لثنيها وكسر شوكة عزيمتها التي قدمت بها نموذجا آخر من نماذج عديدة قدمتها المرأة الصحراوية رمز العطاء والصبر والتضحية ".

إقرأ أيضا: لجنة الصحراوية لحقوق الإنسان: الإفراج عن المناضلة محفوظة لفقير انتصارجديد للأصوات الصحراوية الحرة

وأضافت انه بعد "اعتقال دام ستة أشهر بالسجن لكحل ظلما وعدوانا تفرج سلطات الاحتلال المغربية عن ناشطة الانتفاضة وإحدى مناضلات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "

كما جاء في البيان ان المناضلة محفوظة بمبا لفقير ، تعانق الحرية اليوم وتسطر بأحرف من ذهب اسمها في تاريخ المقاومة الصحراوية مثل آلاف المخلصين من شهداء ومفقودين ومدفونين أحياء وأولئك الذين تم رميهم من الطائرات وخريجي سجون الاحتلال المغربي التي حولها أبطال الشعب الصحراوي الأسرى المدنيون والعسكريون إلى مدارس علموا من خلالها المحتل دروسا في التحدي والشجاعة والثبات القوي على المبادئ والدفاع باستماتة عن حق الشعب الصحراوي الذي لا يقبل التصرف في الحرية والاستقلال واستكمال السيادة .

وأشادت وزارة الأرض المحتلة والجاليات ب" أبطال الشعب الصحراوي في كل مكان والذين يرسمون أروع لوحات العطاء والتفاني في خدمة الوطن ولعل أبرزهم المقاتل الصحراوي المرابط في الجبهات الأمامية والصامدون والصامدات في مخيمات العزة والكرامة والجاليات والأرض المحتلة وكل امتداد الجسم الصحراوي الذي يحيي بطلة من أبطاله اليوم ويهنئها على إرادتها الفولاذية التي ركعت الغزاة المغاربة وتحدت أساليبهم الدنيئة".

إقرأ أيضا: نواب أوروبيون يبدون قلقهم إزاء وضع الأسرى السياسيين الصحراويين

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للمناضلة لفقير لدى استقبالها اثر خروجها من السجن وكتبت تعليقات مرحبة بها بين ابناء شعبها .

وكانت الأسيرة المدنية الصحراوية محفوظة بمبا لفقير قد تعرضت للاعتقال بتاريخ 15 نوفمبر 2019 من داخل قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية في مدينة العيون الصحراوية المحتلة خلال مؤازرتها للأسير المدني الصحراوي منصور عثمان بوزيد الموساوي.

واصدر القضاء المغربي بحقها حكما بتاريخ 12 ديسمبر الماضي لستة اشهر سجن نافذة انتقاما من مواقفها السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .

 

آخر تعديل على السبت, 16 أيار 2020 09:40
كلـمات مفتـاحيــة :
الصحراء الغربية: محفوظة لفقير تعانق الحرية وتسطر بأحرف من ذهب اسمها في تاريخ المقاومة
  أدرج يـوم : السبت, 16 أيار 2020 08:18     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.16

عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في قارة إفريقيا يتجاوز 75 ألف شخص

20.05.16

حركة البناء الوطني وحزب جبهة التحرير الوطني يستنكران تصريحات القنصل المغربي

20.05.16

لجنة الصحراوية لحقوق الإنسان: الإفراج عن المناضلة محفوظة لفقير انتصارجديد للأصوات…

20.05.16

الصحراء الغربية: محفوظة لفقير تعانق الحرية وتسطر بأحرف من ذهب اسمها في تاريخ المقاومة

20.05.16

انتشال جثث أربعة أطفال غرقوا في حوض مائي بالناصرية ببومرداس

20.05.15

كوفيد-19: اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي الفيروس توصي بتأجيل عمليات الختان الجماعية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.12

كوفيد-19: تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.13

فيروس كورونا : 186 إصابة جديدة, 60 حالة تماثلت للشفاء و 7 فيات في الجزائر خلال 24 ساعة…

20.05.11

تنظيم نهاية السنة الدراسية: تحديد معدلات الانتقال في الأطوار التعليمية الثلاث