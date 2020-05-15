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انعقاد أشغال جمعية الصحة العالمية عن بعد الأسبوع المقبل

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيار 2020 16:12     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
انعقاد أشغال جمعية الصحة العالمية عن بعد الأسبوع المقبل

جنيف - تعقد "جمعية الصحة العالمية" جلساتها يومي الاثنين و الثلاثاء المقبلين عن بعد, و هذه للمرة الأولى في تاريخ المنظمة, وذلك بسبب وباء كورونا, والقيود التي منعت أيضا عقد الجمعية بمقر الأمم المتحدة في جنيف كما جرت العادة, حسبما اعلنته المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فضيلة شايب.

و أوضحت شايب في مؤتمر صحفي يوم الجمعة بجنيف, أن جمعية الصحة العالمية , "و بسبب فروق التوقيت بين مختلف مناطق العالم, والتي ستشارك دولها الأعضاء في المنظمة في أشغال الجمعية, ستنطلق ظهر يوم الاثنين القادم, على أن تستمر في اليوم الأول حتى منتصف الليل, وذلك بتوقيت وسط أوروبا ( نفس توقيت القاهرة).

ولفتت المتحدثة, إلى أن اليوم الأول "سيشهد اختيار الرئيس الجديد لجمعية الصحة العالمية, والذي سيكون من الامريكيتين, وفقا للترتيب الجغرافي, و سيتم اختياره بتوافق الآراء".

و  قالت, أن جمعية الصحة العالمية لهذا العام, "ستركز على مدى يومين من الاشغال على ما يتعلق بوباء كورونا بجوانبه وتداعياته المختلفة" مشيرة إلى, أن الدول الاعضاء بالمنظمة والبالغ عددها 194 دولة "ستقوم بتحديد الموضوعات التي سيتم طرحها خلال  الجلسة في دورتها الثالثة والسبعين.

آخر تعديل على الجمعة, 15 أيار 2020 16:26
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انعقاد أشغال جمعية الصحة العالمية عن بعد الأسبوع المقبل
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيار 2020 16:12     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

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