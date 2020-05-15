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اليونان تتولى الرئاسة الدورية لمجلس أوروبا

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيار 2020 15:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات
اليونان تتولى الرئاسة الدورية لمجلس أوروبا

أثينا - تولت اليونان يوم الجمعة ،رسميا الرئاسة الدورية لمجلس أوروبا وذلك لمدة ستة أشهر القادمة ،أي حتى 18 من نوفمبر المقبل.

وبسبب التدابير الخاصة التي يفرضها انتشار وباء كورونا المستجد , سيتم تنظيم مراسم عن بعد أي عبر الإنترنت يتم خلالها تقديم محددات وأولويات اليونان ،وهي تتحمل مسؤولية رئاسة مجلس أوروبا الدورية.

وأشارت وكالة الأنباء المحلية الى أن الوزير المنتدب للشؤون الخارجية ،ميلتياديس فارفيتيوتيس سيقدم خلال اتصال عبر تقنية الفيديو المحاور الرئيسية لبرنامج اليونان كرئيسة حالية لمجلس أوروبا.

وستشكل حماية حياة الناس والصحة العامة في ظروف فترة الوباء والإدارة الفعالة للأزمة الصحية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ، الأولويات الرئيسية التي تتبناها الرئاسة اليونانية.

ويعتبر مجلس أوروبا منظمة حكومية دولية تأسست في 5 مايو من سنة 1949 بموجب معاهدة لندن. ويضم المجلس في عضويته 47 دولة يبلع عدد سكانها حوالي 830

مليون نسمة ، ويهتم أساسا بالبعدين النظري والتطبيقي الذين يرتبطان بالمعايير القانونية في مجالات حماية حقوق الإنسان ، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا.

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اليونان تتولى الرئاسة الدورية لمجلس أوروبا
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيار 2020 15:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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