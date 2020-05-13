Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وفاة الأمين العام الأسبق للجامعة العربية الشاذلي القليبي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيار 2020 16:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات
وفاة الأمين العام الأسبق للجامعة العربية الشاذلي القليبي

 تونس - توفي الأربعاء الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي, عن عمر يناهز 95 عاما, في مقر سكنه بضاحية قرطاج في العاصمة تونس.

ويعتبر القليبي من أبرز الوجوه السياسية والدبلوماسية في تاريخ تونس الحديث, حيث شغل منصب الأمين العام للجامعة العربية في الفترة بين عامي 1979 و1990 عندما كان مقر الجامعة في تونس, قبل استقالته قبيل حرب الخليج الثانية.

وتولى السياسي الراحل العديد من المناصب الوزارية خلال فترة حكم الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة, وكان له دور كبير في إنشاء المؤسسات الأولى لقطاعي الثقافة والإعلام منذ استقلال تونس عن فرنسا عام 1956, حيث أسس وزارة الثقافة وتولى شؤونها وشؤون وزارة الإعلام من عام 1961 إلى 1979. كما تولى منصب ديوان رئيس الجمهورية.

وللقليبي العديد من المقالات السياسية والبحوث, كما ألقى الكثير من المحاضرات الأدبية. ومن مؤلفاته "العرب أمام قضية فلسطين" و"من قضايا الدين والعصر", وآخرها كتاب "تونس وعوامل القلق العربي" الذي أصدره نهاية العام الماضي.

وكانت له آراء صريحة في عدة ملفات تجابه المجتمع العربي, كالعلاقة بين العروبة والإسلام, وقضية المرأة العربية, والنفط, والنظام الاقتصادي العالمي الجديد, والحوار العربي الأوروبي الإفريقي. ويحمل القليبي وسامي الجمهورية والاستقلال التونسيين وعددا كبيرا من الأوسمة العربية والأجنبية. كما كان عضوا بمجمع اللغة العربية في القاهرة منذ فبراير1970.

كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة الأمين العام الأسبق للجامعة العربية الشاذلي القليبي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيار 2020 16:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.13

فيروس كورونا : 186 إصابة جديدة, 60 حالة تماثلت للشفاء و 7 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة…

20.05.13

وفاة الأمين العام الأسبق للجامعة العربية الشاذلي القليبي

20.05.13

كوفيد-19: أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت

20.05.13

الحجر الصحي بقسنطينة : الأولياء أمام اختبار صعب

20.05.13

وكالات السياحة والأسفار في مواجهة جائحة كورونا : "زلزال" يضرب القطاع

20.05.13

بلعيد : طرح مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جاء استجابة لإلحاح الفاعلين السياسيين…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.12

كوفيد-19: تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية

20.05.11

تنظيم نهاية السنة الدراسية: تحديد معدلات الانتقال في الأطوار التعليمية الثلاث

20.05.11

عدد سكان الجزائر بلغ 43,9 مليون نسمة في يناير الماضي