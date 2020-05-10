الشعب الصحراوي سيواصل النهج بنفس الإرادة إلى غاية استرجاع حقوقه كاملة

وفي تصريح لوسائل الإعلام على هامش زيارة قادته المستشفى الميداني العسكري, أوضح الرئيس غالي, أن "10 مايو 1973 عرف تحول في مسيرة الشعب الصحراوي النضالية وكفاحه ضد الاستعمار, ولازال الشعب اليوم على نفس النهج والقناعة وبنفس الإرادة حتى استرجاع حقه في الحرية والاستقلال واستكمال بسط السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية".

و أشار الرئيس غالي إلى أن الشعب الصحراوي "متمسك بحقه الثابت في خطواته مواصل في صموده ويتحدى الصعاب مهما كان نوعها ومن أي جهة كانت", مشددا على أن "47 سنة من الصمود ومن بناء الإنسان والمؤسسات ومن وحدة الشعب الصحراوي هي أعمق رسالة موجهة من الشعب الصحراوي".

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