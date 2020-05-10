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الشعب الصحراوي سيواصل النهج بنفس الإرادة إلى غاية استرجاع حقوقه كاملة

  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 17:58     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات
الشعب الصحراوي سيواصل النهج بنفس الإرادة إلى غاية استرجاع حقوقه كاملة

الشهيد الحافظ - أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي أن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه المشروع بنفس القناعة والإرادة حتى استرجاع حقوقه كاملة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام على هامش زيارة قادته المستشفى الميداني العسكري, أوضح الرئيس غالي, أن "10 مايو 1973 عرف تحول في مسيرة الشعب الصحراوي النضالية وكفاحه ضد الاستعمار, ولازال الشعب اليوم على نفس النهج والقناعة وبنفس الإرادة حتى استرجاع حقه في الحرية والاستقلال واستكمال بسط السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية".

و أشار الرئيس غالي إلى أن الشعب الصحراوي "متمسك بحقه الثابت في خطواته مواصل في صموده ويتحدى الصعاب مهما كان نوعها ومن أي جهة كانت", مشددا على أن "47 سنة من الصمود ومن بناء الإنسان والمؤسسات ومن وحدة الشعب الصحراوي هي أعمق رسالة موجهة من الشعب الصحراوي".

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و أشار في نفس السياق إلى أن المناسبة (10 مايو)هي احتفاء بهذا اليوم الخالد الأغر الذي تم فيه تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو), و "هو التنظيم (السياسي و العسكري) الذي انضوى تحته كل الصحراويون أينما وجدوا ليعلنوا كفاحهم المسلح والمقاومة من أجل استرجاع أرضهم المحتلة وتكريس سيادة الشعب الصحراوي والدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني".

آخر تعديل على الأحد, 10 أيار 2020 18:07
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الشعب الصحراوي سيواصل النهج بنفس الإرادة إلى غاية استرجاع حقوقه كاملة
  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 17:58     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

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