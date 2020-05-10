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غوتيريس: تعاون الدول وإنشاء الأمم المتحدة ساعد في تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة

  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 15:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات
غوتيريس: تعاون الدول وإنشاء الأمم المتحدة ساعد في تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة

نيويورك - قال الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس, أن تعاون الدول, الذي تم تجسيده بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء الأمم المتحدة, ساعد ويساعد في تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" ردا على سؤال حول خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة, رد غوتيريس "أعتقد أن التعاون بين الدول, ومثاله إنشاء الأمم المتحدة في حد ذاته, ساعد على منع أهوال نشوب حرب عالمية جديدة, ويمكن أن يساعد أكثر في منع الحرب".

وأشار إلى أنه بسبب مأساة الحرب العالمية الثانية, توحد المجتمع الدولي وقرر إنشاء الأمم المتحدة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وقال الأمين العام "كما يذكرنا ميثاق الأمم المتحدة, فإن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة هو إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن استعداده لزيارة روسيا بعد نهاية وباء فيروس كورونا للمشاركة في احتفالات عيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية, بمجرد أن تحدد روسيا موعدها الجديد بعد تأجيل بعض فعالياتها بسبب جائحة كوفيد 19.

آخر تعديل على الأحد, 10 أيار 2020 15:20
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غوتيريس: تعاون الدول وإنشاء الأمم المتحدة ساعد في تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة
  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 15:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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