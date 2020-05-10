وفاة رئيس جهاز المخابرات في ليبيا عبد القادر التوهامي

طرابلس - توفي رئيس جهاز المخابرات الليبي، اللواء عبد القادر التوهامي، بسكتة قلبية مفاجئة في العاصمة طرابلس، وفق ما أفادت به حكومة الوفاق الوطني يوم الاحد.

وجاء في بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني انه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي وفاة عبد القادر التهامي رئيس جهاز المخابرات الليبية المكلف، الذي لبى نداء ربه مساء أمس السبت اثر نوبة قلبية".

وقال المجلس الرئاسي ان ليبيا فقدت "أحد ابنائها الاوفياء المخلصين، الذي صان الامانة وتحمل المسؤولية في أصعب الفترات التي يمر بها الوطن..."، مضيفا ان الفقيد "أخلص لليبيا طوال حياته".

وذكرت مصادر أن التوهامي، سياسي ليبي، عمل ضابطا في جهاز الأمن الخارجي خلال فترة حكم معمر القذافي (1977-2011).

وبعد ست سنوات من سقوط حكم القذافي، عاد إلى الحياة السياسية، وتم تعيينه مديرا للمركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي 25 أبريل 2017، تم تكليفه من قبل المجلس الرئاسي للحكومة، برئاسة جهاز المخابرات.