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إدانة استغلال المغرب للظرفية الدولية الراهنة لمضاعفة سياسته القمعية بحق الأسرى الصحراويين

  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 09:20     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرات
إدانة استغلال المغرب للظرفية الدولية الراهنة لمضاعفة سياسته القمعية بحق الأسرى الصحراويين

الشهيد الحافظ - أعربت وزارة الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية عن إدانتها لاستغلال النظام المغربي للظرفية الراهنة التي يعرفها العالم جراء انتشار جائحة كورونا ، لمضاعفة سياسته القمعية ضد الأسرى الصحراويين.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع وزير الأرض المحتلة والجاليات، عضو الأمانة الوطنية للبوليساريو ، محمد الولي أعكيك، بالمدراء المركزيين للوزارة عبر تقنية الفيديو خصص لدراسة الأوضاع بساحات الأرض المحتلة و الجاليات في ظل التطورات التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد 19 .

و ثمن الاجتماع صمود ونضال أبناء الشعب الصحراوي في الاراضي الصحراوية المحتلة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي "استغلها الاحتلال المغربي لمضاعفة سياساته القمعية والانتقامية في حقهم بشكل عام وفي حق الأسرى المدنيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي بشكل خاص" ، محملا إياه المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يعرض أرواحهم للخطر.

كما تطرق الوزير الصحراوي - بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص)-  إلى شرح مفصل حول وضعية مخيمات اللاجئين والأراضي المحررة في ظل هذه الأزمة التي تجتاح العالم، مبرزا أهم الإجراءات التي تم اتخاذها ومدى التعاون الذي شهدته العملية من تجاوب للمواطنين.

الاجتماع أشاد بالدور الطلائعي الذي لعبته جماهير انتفاضة الاستقلال والجاليات في "مواجهة و إفشال كل مخططات ودسائس العدو المغربي"، متشبثين بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي.

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إدانة استغلال المغرب للظرفية الدولية الراهنة لمضاعفة سياسته القمعية بحق الأسرى الصحراويين
  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 09:20     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرة   شارك

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