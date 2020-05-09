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فلسطين: إلغاء الفعاليات الشعبية لذكرى "النكبة" بسبب فيروس "كورونا"

  أدرج يـوم : السبت, 09 أيار 2020 16:25     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات
فلسطين: إلغاء الفعاليات الشعبية لذكرى &quot;النكبة&quot; بسبب فيروس &quot;كورونا&quot;

 رام الله (الضفة الغربية) - أعلن مسؤول فلسطيني، يوم السبت، إلغاء الفعاليات الشعبية التي تجرى سنويا في ذكرى "النكبة" الفلسطينية لهذا العام بسبب التدابير الاحترازية من خطر تفشي مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19).

ونقلت مصادر إعلامية عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد ابو هولي، قوله في بيان، إن فعاليات هذا العام ليوم النكبة ستقتصر على أنشطة رقمية على منصات التواصل الاجتماعي.

و ذكر ابو هولي أنه سيتم "تدشين أكبر حملة إعلامية على مستوى الوطن والشتات متعددة اللغات وبكافة الأشكال بشكل متميز تحت شعار (سنعود إلى فلسطين)".

وأوضح أن الفعاليات الرقمية ستنطلق يوم 15 من هذا الشهر برفع العلم الفلسطيني والرايات السوداء على أسطح البيوت، وإطلاق صفارات الحداد الساعة 12 وتوقف الحركة لمدة 72 ثانية بعدد سنوات النكبة وإطلاق التكبيرات من مآذن المساجد، وقرع أجراس الكنائس.

وأشار ابو هولي إلى أنه سيتم رفع مذكرة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للتذكير بالنكبة الفلسطينية و"المأساة التي يعيشها شعبنا على مدار 72 عاما".      

ويحيي الفلسطينيون في 15 مايو من كل عام ذكرى ما يطلقون عليه (النكبة) الفلسطينية التي جرت عام 1948، حيث طرد ونزح من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل حوالي 957 ألف فلسطيني، أي ما نسبته 66 في المائة من إجمالي الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في (فلسطين التاريخية) آنذاك.

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فلسطين: إلغاء الفعاليات الشعبية لذكرى "النكبة" بسبب فيروس "كورونا"
  أدرج يـوم : السبت, 09 أيار 2020 16:25     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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