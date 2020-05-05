Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ليبيا: السراج يدعو إلى الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية أممية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 أيار 2020 14:55     الفئـة : دولــي     قراءة : 23 مرات
ليبيا: السراج يدعو إلى الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية أممية

طرابلس - دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، يوم الثلاثاء، إلى ضرورة الاسراع في استئناف الحوار السياسي الليبي برعاية أممية والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين.

وشدد السراج - في بيان نشر على صفحة فايس بوك المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي - على ضرورة "التوافق على مسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، أو بالتوافق على مسار دستوري، وانتخابات عامة في أقرب الآجال".

ورحب السيد السراج في البيان ب"جميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء"، مؤكدا ضرورة "توحيد الصفوف لدحر وتكثيف الجهود للمساهمة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وتكثيف الجهود للمساهمة مع أبناء الوطن في بناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة".

وجاء في البيان دعوة لجميع الاطراف و القوى السياسية الى "تحمل مسؤولياتها لانهاء الانقسام".    

وتسود ليبيا حاليا أزمة سياسية في ظل المواجهة بين حكومة الوفق الوطني المعترف بها دوليا  وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر و قواته منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي سنة 2011.

كلـمات مفتـاحيــة :
ليبيا: السراج يدعو إلى الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية أممية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 أيار 2020 14:55     الفئـة : دولــي     قراءة : 23 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.05

فورار: تسجيل 190 إصابة و 5 وفيات في الجزائر خلال  ال24 ساعة الماضية

20.05.05

رزيق: ضرورة مواصلة عمليات تحسيس المستهلكين لوقف انتشار فيروس كورونا

20.05.05

جيدو: إعادة برمجة البطولة الافريقية ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلين

20.05.05

اللواء شنقريحة يشرف بتندوف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية

20.05.05

كوفيد-19: تواصل الهبة التضامنية لمكافحة الوباء

20.05.05

ليبيا: السراج يدعو إلى الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية أممية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.04

فيروس كورونا: تسجيل 174 إصابة وحالتي (2) وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

20.05.04

فلاحة: نحو استحداث تطبيق يسهل اختيار الزراعات الإستراتيجية في الجنوب والهضاب العليا

20.05.04

اللجنة الدولية البرالمبية ترسم تأهل المنتخبين الجزائريين رجال وسيدات لكرة الجرس لموعد…

20.05.04

كلمة الرئيس تبون أمام القمة الافتراضية لدول حركة عدم الانحياز

20.05.04

قمة دول حركة عدم الانحياز : الرئيس تبون يدعو مجلس الأمن للاجتماع من أجل "الوقف الفوري"…

20.05.04

الوزير الأول يعزي أسرة المجاهد الراحل عبد القادر لعمودي