ليبيا: السراج يدعو إلى الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية أممية

طرابلس - دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، يوم الثلاثاء، إلى ضرورة الاسراع في استئناف الحوار السياسي الليبي برعاية أممية والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين.

وشدد السراج - في بيان نشر على صفحة فايس بوك المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي - على ضرورة "التوافق على مسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، أو بالتوافق على مسار دستوري، وانتخابات عامة في أقرب الآجال".

ورحب السيد السراج في البيان ب"جميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء"، مؤكدا ضرورة "توحيد الصفوف لدحر وتكثيف الجهود للمساهمة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وتكثيف الجهود للمساهمة مع أبناء الوطن في بناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة".

وجاء في البيان دعوة لجميع الاطراف و القوى السياسية الى "تحمل مسؤولياتها لانهاء الانقسام".

وتسود ليبيا حاليا أزمة سياسية في ظل المواجهة بين حكومة الوفق الوطني المعترف بها دوليا وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر و قواته منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي سنة 2011.