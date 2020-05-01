تضامن الجزائر اليوم يجسد دفاعها عن حق الشعوب في الوجود والحرية

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أكد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يوم الجمعة "بأن الجزائر من خلال الوقفات التضامنية المتواصلة مع الشعب الصحراوي تؤكد دفاعها عن حق الشعوب في الوجود وحقها في الإختيار الحر والحرية والإستقلال''.

وصرح إبراهيم غالي للصحافة لدى استقباله للوفد التضامني الجزائري الذي تقوده وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو رفقة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس قائلا "هكذا هي الجزائر غيورة على أن لا يكون الظلم في محيطها وهي قدوتنا في كل المبادئ المرتبطة بالوفاء والكرم والمواقف المبدئية الشامخة مهما كانت الظروف''.

وعبر الرئيس الصحراوي بالمناسبة عن ''فخر الشعب الصحراوي بأن تكون مخيمات العزة والكرامة بتراب الجزائر التي أكدت مند الوهلة الأولى وقوفها إلى جانب هذا الشعب''.

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وأشار الأمين العام لجبهة البوليزاريو بأن "هذا اليوم التضامني المتميز يلتقي فيه الشعبين ضمن نفس الخندق ومن أجل نفس الأهداف التي تؤكدها العلاقات القوية الراسخة والمبادئ والمصير المشترك وهي القناعة التي يحملها كل صحراوي بمخيمات العزة و الكرامة''.

وأشاد الرئيس غالي في الاخير بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجزائر شعبا وقيادة في مؤازرة الشعوب المظلومة، سيما اثناء المحن والأزمات، كما اثنى على القائمين على إيصال هذه المساعدات إلى أشقاءهم الصحراويين "رغم الظروف القاهرة التي تعيشها الجزائر وتعيشها المعمورة بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 المستجد ".