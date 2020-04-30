Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تسوية الأزمة في ليبيا : الجزائرتجدد دعوتها لحل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي-ليبي

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 17:32     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرات
تسوية الأزمة في ليبيا : الجزائرتجدد دعوتها لحل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي-ليبي

 الجزائر- تتابع الجزائر بانشغال كبير التطورات الأخيرة للأوضاع في ليبيا على خلفية التصعيد المسجل في المواقف بين الأطراف السياسية المتصارعة, مؤكدة موقفها المبدئي من الأزمة الليبية القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأكد البيان أن "الجزائر تتابع بانشغال كبير التطورات الأخيرة للأوضاع في الشقيقة ليبيا على خلفية التصعيد المسجل في المواقف بين الأطراف السياسية المتصارعة وتؤكد موقفها المبدئي من الأزمة الليبية القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

"وإذ تجدد الجزائر دعوتها لحل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي-ليبي جامع بعيدا عن التدخلات الخارجية مهما كان شكلها ومصدرها فإنها تهيب بالفرقاء الليبيين أن يتحلوا بالحكمة ويغلبوا لغة الحوار من أجل وضع حد للاقتتال الدائر في هذا البلد الجار والشقيق", يضيف البيان.

كما "تؤكد الجزائر مجددا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه ودعمها لطموحاته وتطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون مع جميع جيرانه", حسب البيان.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية وعسكرية طرفيها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وحكومة أخرى في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات عسكرية بقيادة المشير حفتر منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.

كلـمات مفتـاحيــة :
تسوية الأزمة في ليبيا : الجزائرتجدد دعوتها لحل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي-ليبي
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 17:32     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.30

السيد بوقادوم يتحادث هاتفيا مع نظرائه في كل من جنوب افريقيا وليبيا وتونس وفرنسا

20.04.30

الجزائر تشدد على أهمية الالتزام الكامل لدول "أوبك+" باتفاق خفض الإنتاج النفطي

20.04.30

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة العيد العالمي للعمال

20.04.30

صحة: جائحة كورونا و الظرف الاقتصادي يمنعان رفع التجميد عن الهياكل الجديدة

20.04.30

عيد العمال: احياء الذكرى في ظل الحجر الصحي واجراءات استعجالية

20.04.30

تكوين مهني-منتدى رؤساء المؤسسات: التوقيع على بروتوكول شراكة لصناعة 5 ملايين كمامة صحية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.04.27

كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي

20.04.27

كورونا : لا وجود لسنة بيضاء نظرا للتقدم في تنفيذ البرامج التعليمية

20.04.27

الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1،23 مليار دولار في اول شهرين من عام 2020

20.04.27

أهداف التنمية المستدامة : الجزائر في المرتبة الأولى على المستووين العربي والأفريقي و53…

20.04.28

وزارة الشباب والرياضة تتعهد بمرافقة الاتحادية الجزائرية للدراجات

20.04.27

سوناطراك بيترولوم كوربورايشن-سوناطراك تفند خبر ضلوع أحد إطاراتها في خلاف تدرسه العدالة…