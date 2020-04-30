تكوين مهني-منتدى رؤساء المؤسسات: التوقيع على بروتوكول شراكة لصناعة 5 ملايين كمامة صحية -

كورونا: اتصالات الجزائر تقرر تمديد كافة التدابير الى غاية انتهاء فترة الحجر الصحي -

تسوية الأزمة في ليبيا : الجزائرتجدد دعوتها لحل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي-ليبي -

سلطة ضبط السمعي البصري تؤكد على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وقواعدها القانونية والتنظيمية -

التأكيد على ضرورة احترام الاجراءات القانونية والاتفاقيات الجماعية في حالة تسريح العامل من وظيفته -

قرار وزاري مشترك يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في مصالح -

سكن: امكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة -

ضرورة تفعيل دور المفتشية العامة للبيئة للوقاية من حوادث التلوث -

فيروس كورونا: تسجيل 158 إصابة و 6 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة -

حجز 98 كلغ من الكيف المعالج بالنعامة و مواد غذائية بكل من برج باجي مختار وعين قزام ) -

مساعدات إنسانية للاجئين الصحراويين: الهلال الأحمر الجزائري يشيد بتضامن الشعب الجزائري الثابت -

وزراء الخارجية العرب يؤكدون أن المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية جريمة حرب جديدة -

حجر صحي بالفنادق: التكفل بأكثر من 9700 جزائري تم إجلاؤهم من مطارات دول أجنبية -

قبول أكثر من 90 مجلة علمية من بين 500 في اطار ترقية المجلات العلمية الوطنية -

إرسال مساعدات إنسانية لمخيمات اللاجئين الصحراويين انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك -

تيبازة: نهاية الحجر ل295 جزائريا تم إجلائهم سابقا من الامارات دون تسجيل إصابات بكورونا -

عين تموشنت: حريق بمستشفى حمام بوحجر دون خسائر بشرية -

مالية: اجراءات جديدة لتعزيز السيولة البنكية -

كوفيد-19: بومزار يدعو إلى تشجيع استعمال الدفع الالكتروني -