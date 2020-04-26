الصين تدرس مراجعة قانون لتعزيز الوقاية من الأوبئة الحيوانية

وقدم هذا المشروع ليناقش المشرعون للمرة الأولى في الدورة العادية للجنة الدائمة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والذي استأنف عمله يوم الأحد, وفق ما أفادت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ .
ووفقا لمشروع القانون, يتعين تعزيز الجهود المتخذة حاليا للحفاظ على الوقاية من أمراض الحيوانات لضمان القضاء على الأمراض الرئيسية. ويحدد مشروع القانون مسؤوليات أكبر للشركات ذات الصلة وأقسام الحكومة.
وينص القانون أيضا على الجهود المعززة في مراقبة الأمراض الحيوانية وبناء نظام للوقاية من الأمراض الحيوانية مؤكدا القيام بهذا العمل على المستويات المجتمعية.
ويعتبر قانون الوقاية من الأمراض الحيوانية هو قانون منقح دخل حيز التنفيذ عام 2008 ووضع أكبر جهاز تشريعي بالبلاد تنقيح مشروع هذا القانون على قائمة خطته التشريعية في 2018.
وستعمل لجنة الشؤون الريفية والزراعية بعد ذلك مع أقسام الحكومات ذات الصلة للاستماع إلى أراء العاملين بمجال صحة الحيوان وملاك الأعمال التجارية والخبراء في هذا القطاع وكذلك المشرعين والسلطات المعنية قبل صياغة مشروع القانون.
من جهة أخرى, ذكر مسئول في وزارة الصحة الصينية, أن الصين لا تزال تواجه مهمة صعبة في الوقاية من عودة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19), بسبب حالات الإصابة الوافدة.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية قوله في مؤتمر صحفي اليوم السبت في بكين " إن عدد الدول التي كانت مصدرا للحالات الوافدة التي أبلغ عنها في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 50 دولة أمس الجمعة".
وأشار المتحدث إلى أن سبع مناطق على مستوى المقاطعة أبلغت عن حالات وافدة جديدة أو يشتبه في إصابتها حتى أمس الجمعة, داعيا إلى تنفيذ إجراءات للوقاية من المرض والسيطرة عليه, إضافة لتوفير حماية شخصية مستمرة من المرض. وبحسب التقرير اليومي للجنة الصحة الوطنية الصادر أمس , فإن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن 11 حالة إصابة مؤكدة وافدة جديدة بمرض كوفيد-19 ,إضافة إلى حالتين وافدتين يشتبه في إصابتهما بالمرض.