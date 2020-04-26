كوفيد-19: الجزائر تبنت استراتيجية مكنتها من احتواء الوضع -

نفط: الجزائر تتوفر على احتياطات مؤكدة تقدر ب1.340 مليون طن -

وهران: دخول المحطة الجوية الجديدة حيز الخدمة خلال السداسي الأول من العام القادم -

عدد الإصابات بكورونا في إفريقيا يتجاوز الـ30 ألف إصابة -

الصين تدرس مراجعة قانون لتعزيز الوقاية من الأوبئة الحيوانية -

ورقلة: الأنشطة التجارية والخدمات تستعيد حركيتها في ظل عدم التقيد الكلي باجراءات الوقاية -

فيروس كورونا: تسجيل 126حالة جديدة مؤكدة و 6 وفيات جديدة في الجزائر -

جراد يرأس اجتماعا لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لـ 2020 -

منظمة حماية المستهلك تدعو لتطبيق إجراءات وقائية صارمة في المحلات التجارية -

نفط: الأسعار سترتفع بعد سريان مفعول اتفاق أوبيب + وانتعاش الطلب -

العدد الأول لمجلة انزياحات يحتفي بمحمد ديب -

بث كليب ياويلي لحميد بارودي مع فرقة ناس الحال'' على قنوات التلفزيونات الوطنية والمغاربية -

إيليزي/شهر التراث: أنشطة ثقافية متنوعة عبر الفضاء الأزرق تروي حضارة الطاسيلي -

إنذار لقناة نوميديا TV بسبب المخالفات الجسيمة لبرنامج كاميرا خفية -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -

كوفيد-19: اخراج زكاة الفطر وتسليمها بصفة استثنائية للمحتاجين دون واسطة صندوق الزكاة -

خضر وفواكه: منع البيع بالمزايدة في أسواق الجملة -

ضبط أكثر من 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار وتوقيف 3 تجار مخدرات بتلمسان (وزارة الدفاع) -

رمضان 2020: مجمع جيبلي يرفع إنتاج الحليب بنسبة 20% للاستجابة للطلب -