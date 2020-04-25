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البوليساريو تطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لاطلاق سراح الأسرى الصحراويين في السجون المغربية

  أدرج يـوم : السبت, 25 نيسان/أبريل 2020 10:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 26 مرات
البوليساريو تطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لاطلاق سراح الأسرى الصحراويين في السجون المغربية

الشهيد الحافظ - طالب المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو الأمم المتحدة بالتدخل العاجل من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي، خاصة مع انتشار وباء كورونا المستجد وحملت الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن أية تبعات خطيرة قد تنجر عن إصرارها على إبقائهم رهن الاعتقال الظالم.

وفي اجتماعه امس الجمعة برئاسة رئيس الجمهورية, الامين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي - حسبما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية- شدد المكتب الدائم للامانة العامة على التدخل العاجل للأمم المتحدة من أجل التعجيل بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، الذين يتعرضون لخطر جديد، نتيجة انتشار وباء كورونا في سجون الاحتلال المغربي.

وحملت جبهة البوليساريو دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن أية تبعات خطيرة قد تنجر عن إصرارها على إبقائهم رهن الاعتقال الظالم.

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وتطرق الاجتماع لعدد من النقاط، بالتركيز على الوضعية العامة، بمختلف جوانبها، وخاصة في ظل الأوضاع المترتبة عن انتشار وباء كورونا في العالم.

واوضحت وكالة الانباء الصحراوية أن الاجتماع استمع إلى عرض قدمه كل من الوزير الأول، رئيس الآلية الوطنية للوقاية من وباء كورونا، ووزير الداخلية، تناول مختلف واجهات عمل الآلية، وخاصة الصحية منها، مع عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في الأراضي المحررة ومخيمات اللاجئين الصحراويين.

وتدارس المكتب الدائم عدداً من النقاط , بالتركيز على ملفات ذات أولوية، مثل التعليم، سواء في الفترة الراهنة وصعوباتها، أو من خلال تخصيصها بدراسة وعناية خاصة مستقبلاً على مستوى دورات الأمانة الوطنية.

آخر تعديل على السبت, 25 نيسان/أبريل 2020 12:08
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البوليساريو تطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لاطلاق سراح الأسرى الصحراويين في السجون المغربية
  أدرج يـوم : السبت, 25 نيسان/أبريل 2020 10:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 26 مرة   شارك

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