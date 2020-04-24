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التحالف العربي يعلن عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر في اليمن

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 نيسان/أبريل 2020 13:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات
التحالف العربي يعلن عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر في اليمن

الرياض - أعلن الجمعة التحالف العربي بقيادة السعودية  في اليمن، عن تمديد وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة شهر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن تمديد وقف إطلاق النار  سيكون لمدة شهر اعتبارا من الخميس.

وأوضح المالكي أن قيادة التحالف العربي اتخذت قرار تمديد وقف إطلاق النار "بناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل الجاري، بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناء على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية".

وأكد أن القرار يأتي أيضا "استمرارا لجدية ورغبة التحالف العربي في تخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان".

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التحالف العربي يعلن عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر في اليمن
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 نيسان/أبريل 2020 13:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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