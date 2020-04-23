غوتيريس يدعو بمناسبة حلول شهر رمضان لوقف صوت البنادق

نيويورك (الامم المتحدة)- وجّه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس, رسالة مصورة بمناسبة شهر رمضان الى الامة الاسلامية جدد خلالها الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقال غوتيريِس، في رسالة مصورة إن "شهر الرحمة والتعاطف هذا العام مختلف جدا"، في إشارة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي اجتاحت العالم بعد أن ظهرت في الصين لأول مرة خلال ديسمبر الماضي . وأردف غوتيريس قائلا "لقد دعوت مؤخرا إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي للتركيز على عدونا المشترك، ألا وهو الفيروس. وإنني أكرر هذا النداء اليوم".

وأضاف الأمين العام قائلا "الكثير من الأنشطة المجتمعية ستتأثر بالطبع بالتدابير الرامية إلى مكافحة جائحة كوفيد-19".

وتحدث الأمين العام في الرسالة عن العديد من الأشخاص الذي يحيون شهر رمضان آخر في ظل ويلات الحرب وانعدام الأمن حول العالم.

وأعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية أن يوم الجمعة هو أول أيام رمضان المبارك، فيما ستتحرى دول أخرى مساء الخميس، هلال الشهر الفضيل.

وحتى فجر الخميس، أصاب كورونا أكثر من مليونين و637 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 184 ألفا، وتعافى أكثر من 717 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.