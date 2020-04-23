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منظمة الصحة العالمية: الطريق لا يزال طويلا في مواجهة فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 09:00     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
منظمة الصحة العالمية: الطريق لا يزال طويلا في مواجهة فيروس كورونا

جنيف- أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، يوم الأربعاء، أن الطريق لا يزال طويلا في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح غيبرييسوس في مؤتمر صحفي عن بعد من مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، أن الفيروس "سيبقى معنا لفترة طويلة ... هناك أدلة أوضحت أن الجائحة يمكن أن تعود مرة أخرى ما يعني أنها تحمل مخاطر رئيسية".

وشدد غيبرييسوس على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن "العودة إلى الحالة الطبيعية ما قبل الجائحة ليست واردة الان، كما لا يمكن أن يعود العالم إلى ما كان عليه، وإن وضعا اعتياديا جديدا سيظهر مع مرور الوقت".

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وقال إن التباين في أعداد الإصابات والوفيات في بعض المناطق الجغرافية بين تراجع أو استقرار مثلما هو الحال في غرب أوروبا، تقابله زيادة أخرى في مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية وإفريقيا.

وأشار إلى أن إجراءات مثل التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي ساعدت على تقليل معدلات الإصابات، وهو ما يدعو إلى استمرار الالتزام بها وعدم التهاون في تطبيقها مع غيرها من المعايير والإرشادات التي وزعتها منظمة الصحة العالمية.

وقال المسؤول الدولي إن تدابير الصحة العامة التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية يجب أن تكون "العمود الفقري لأي استجابة في أي بلد".

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بضرورة الحفاظ على وتيرة التعامل مع الفيروس من فحص الحالات المشتبه بها وعزلها لمعالجتها، واقتفاء أثر كل إصابة مع تثقيف الشعوب حول كيفية التعامل مع الجائحة.

آخر تعديل على الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 09:57
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منظمة الصحة العالمية: الطريق لا يزال طويلا في مواجهة فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 09:00     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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