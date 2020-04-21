Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا الجديد لم "يتم تخليقه أو التلاعب به" في المختبرات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 15:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 21 مرات
منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا الجديد لم &quot;يتم تخليقه أو التلاعب به&quot; في المختبرات

جنيف - قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، إن جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد لم يتم تخليقه أو إنشاؤه في معمل أو مختبر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في الأسبوع الماضي، إن إدارته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من معمل في مدينة ووهان بوسط الصين.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فضيلة الشايب، في تصريح للصحافة في جنيف "جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن للفيروس أصلاً حيوانياً وأنه ليس فيروس تم تخليقه أو إنشاؤه في معمل أو مكان آخر"، مضيفة أنه  "من المرجح أن الفيروس من أصل حيواني".

و أشارت إلى أن من غير الواضح كيف انتقل الفيروس عبر السلالات إلى البشر لكن "من المؤكد" أنه كان هناك مستضيف حيواني وسيط انتقل منه.

من جهتها أوصت  منظمة الصحة العالمية  بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد تدريجيا، وقالت إنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان فستكون هناك عودة للعدوى.

وقال تاكشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية إن إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها وإنه ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس.

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن عملية التكيف مع الوباء ستكون هي الوضع الطبيعي لحين التوصل إلى لقاح للفيروس.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا الجديد لم "يتم تخليقه أو التلاعب به" في المختبرات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 15:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.21

أزمة ليبيا: التحفظ على لعمامرة يعود "لاعتبارات محلية تحركها بعض الأنظمة"

20.04.21

زغماتي: تعديل قانون العقوبات غايته الاولى تجريم أشكال جديدة للإجرام انتشرت في السنوات…

20.04.21

المجاهد نور بن عامر في ذمة الله

20.04.21

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا الجديد لم "يتم تخليقه أو التلاعب به" في المختبرات

20.04.21

عرض مشروعي قانوني الوقاية من الكراهية و العقوبات للتصويت مع المناقشة المحدودة غدا الأربعاء

20.04.21

زغماتي يبرز أهمية مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية في إرساء أسس…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.04.20

ليلة الشك لترقب هلال رمضان يوم الخميس المقبل

20.04.20

رئيس الجمهورية ينصب محمد شفيق مصباح مديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل…

20.04.20

تسخير أزيد من 180 ألف شرطي لتنفيذ الخطط العملياتية لمجابهة وباء كورونا

20.04.20

فيروس كورونا: وزير الداخلية يشيد ب"احترافية" الأمن الوطني في تطبيق إجراءات الحجر الصحي

20.04.20

المحافظة السامية للامازيغية تلتزم "دائما" بالعمل من اجل تعزيز الامازيغية

20.04.20

قسنطينة: الفنان قدور درسوني في ذمة الله